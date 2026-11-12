Блокирани средствата на сопственикот на Алта банка, Давор Мацура

Според документацијата до која имал пристап Инсајдер, забраните се однесуваат и на имотот на Алта Холдинг и Алта Лизинг, односно на нивното земјиште во Нов Белград и Бараево. Забраната ги опфаќа и градежното земјиште и станбената зграда на Кампари Интернешнл, која е во 100% сопственост на Мацура.

Обвинителството за организиран криминал на Србија му забрани на сопственикот на Алта банка, Давор Мацура, и на некои од неговите компании да располагаат со нивните средства, вклучувајќи околу 35 хектари градежно земјиште на поранешната Машинска и тракторска индустрија (ИМТ) во Нов Белград.

Движниот имот на Мацура е исто така под забрана: недвижен имот и земјиште во белградската населба Сењак, станбена зграда со градежно земјиште во Земун Поље, семејна станбена зграда, гаража и земјиште во Сопот и гаражи во Нов Белград.

Во 2021 година, компанијата на Мацура, ABL Solvent, купи дел од недвижниот имот од стечајната маса на IMT за околу 70 милиони евра.

Благодарение на одредбите од Законот за планирање и градење, компанијата потоа стана сопственик на приближно 35 хектари земјиште на таа локација бесплатно. Планирана е изградба на населба со повеќе од 1.600 станови, четири облакодери и деловни и спортски објекти.

Професорот на Правниот факултет во Белград, Горан Илиќ, за Insider изјави дека, доколку не била таа одредба, Мацура, според негова проценка, ќе морал да ѝ плати на државата околу четвртина милијарда евра.

Според Илиќ, сега е на судот да одлучи дали имотот на Мацура ќе биде привремено конфискуван, а тој и неговите адвокати можат да обезбедат докази дека е стекнат легално.

Мацура и двајца негови соработници се осомничени за злоупотреба на службена должност и положба. Обвинителството тврди дека во текот на шест години, тие незаконски извлекле околу 380 милиони евра од Алта банка. Мацура негираше вина, а Вишиот суд во Белград му одреди притвор до 30 дена.