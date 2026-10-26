Биткоинот под 80.000 долари, додека инвестициите во вештачка интелигенција чекаат потврда преку деловните резултати

Најголемата дигитална актива изгуби до 1,4 проценти и падна под 79.300 долари, пред да надомести дел од своите загуби и да достигне околу 80.200 долари во раното тргување во Лондон. Помалите криптовалути исто така паднаа, вклучувајќи ги Ether, XRP и Solana. На тоа му претходеше повлекување од 772,4 милиони долари од спот биткоин ETF-ите котирани на берзата во САД во четврток и петок, остар пресврт од повеќе од 1 милијарда долари нето приливи претходно во текот на неделата.

Биткоинот падна под 80.000 долари во понеделник, бидејќи пошироката аверзија кон ризикот пред состанокот на Федералните резерви и загриженоста за инвестициите во вештачка интелигенција извршија притисок врз пазарот на криптовалути.

Падот на вредноста на криптовалутите дојде откако пошироките пазари се стабилизираа по две недели големи загуби.

Инвеститорите чекаат деловни резултати од технолошките гиганти за да ги проценат изгледите за инвестициите во вештачка интелигенција, откако загриженоста за огромното трошење го намали расположението. Фјучерсите на индексот S&P 500 беа речиси непроменети, додека европскиот референтен индекс Stoxx 600 стагнираше.

„Биткоинот досега беше релативно имун на загриженоста за долгот поврзан со вештачката интелигенција, која ги оптоварува сите ризични средства“, изјави за Bloomberg Каролин Маурон, коосновач на Orbit Markets. „Пазарот сега е фокусиран на состанокот на ФЕД, а потоа и на среднорочните избори за Конгресот во САД.“

За многу фондови кои користат систематски стратегии и алгоритамски трговци, Биткоинот останува меѓу средствата што ги продаваат кога ја намалуваат изложеноста на ризик, што го прави ранлив на влошување на пазарното расположение, рече Пратик Кала, менаџер за портфолио во Apollo Crypto.

Кала посочи на интернет дискусиите за вештачката интелигенција, вклучувајќи ги коментарите дадени од извршниот директор на SpaceX и Tesla, Елон Маск, за можна консолидација на секторот следната година, како еден од факторите што ја зголемуваат тензијата на пазарот.

Напредокот во вештачката интелигенција дополнително ги зголеми потенцијалните безбедносни ризици за криптовалутите, правејќи некои инвеститори повнимателни, додаде тој.