Биткоинот не успеа да го пробие нивото од 87.000 долари

Токенот HYPE се спротивстави на падот и порасна за 3% на околу 94 долари. BNB го забележа најслабиот резултат со пад од 2,5%, додека Ether, XRP, SOL и DOGE паднаа помеѓу 1% и 2%. Вредностите на ZEC и TRX останаа непроменети, според податоците од платформата CoinDesk. Меѓу другите криптовалути, ADA скокна за 11%, GRT се зголеми за 7% и близу до речиси 7%.

Биткоинот падна за 1,2% на околу 85.600 долари во вторник наутро (азиско време), откако продавачите го запреа малку над нивото од 87.000 долари во понеделник – трет пат од 23 септември тоа ниво ги ограничи неговите добивки.

Биткоинот од почетокот на минатата недела бележи тренд на повисоки локални минимуми, но „биковите не успеаја да го зголемат импулсот“, рече аналитичарот на FxPro, Алекс Купцикевич, во имеил до CoinDesk.

„Цената се приближи до врвот на триаголникот формиран од хоризонталното ниво на отпор и растечката линија на поддршка. Затоа, треба да бидеме подготвени за зголемена волатилност ако цената излезе од тој модел“, додаде тој.

Вкупната вредност на крипто пазарот малку се намали на околу 2,93 трилиони долари, што е веднаш под нивото од 2,95 трилиони долари што FxPro го смета за ниво на отпор. Продажбата се случи и покрај зајакнувањето на доларот и стабилноста на берзанските индекси.

Ситуацијата на берзата е поповолна. Nasdaq 100 затвори на рекордно високо ниво, S&P 500 заврши помалку од 0,5% од својот највисок рекорд, а Азиско-пацифичкиот индекс на MSCI се зголеми за 0,1%.

Цените на обврзниците продолжија да паѓаат. Приносот на 10-годишните американски државни обврзници се зголеми за еден базичен поен на 5,32%, ниво последен пат видено во 2002 година, додека приносот на двегодишната обврзница се зголеми за два базични поена на 4,83%.

Клучно ниво

Во меѓувреме, милијардерот Реј Далио предупреди дека пазарот на државни обврзници на САД е ранлив на намалената побарувачка од Кина и Јапонија. Секој пат кога биткоинот ќе достигне 87.000 долари, бран на продажба би го потиснал назад. За да се пробие тоа ниво, потребни се купувачи кои можат да го апсорбираат притисокот за продажба и да го одржат биткоинот над 87.000 долари – што би укажало дека продажбата на тоа ниво се намалила и го отворила патот за највисоките цени на биткоинот во последните осум месеци.