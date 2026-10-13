BALFIN Group и Flying Tiger Copenhagen го прошируваат партнерството на три пазари во ЕУ

Проширувањето следува по успешниот развој на Flying Tiger Copenhagen во Албанија, Косово, Северна Македонија и Србија, каде што, како резултат на партнерството, до крајот на 2026 година ќе бидат отворени вкупно 20 продавници. Влезот на пазарите во Босна и Херцеговина и Црна Гора е планиран за почетокот на 2027 година. Надоврзувајќи се на досегашното искуство и успешните резултати на постојните пазари, двете компании се договорија да ја прошират соработката во уште три европски земји.

BALFIN Group и Flying Tiger Copenhagen го прошируваат своето стратешко партнерство во Романија, Бугарија и Хрватска, отворајќи ново поглавје во развојот на овој возбудлив и иновативен дански малопродажен бренд во Централна и Југоисточна Европа.

Според новиот договор, BALFIN Group и Flying Tiger Copenhagen планираат да отворат 87 продавници во Романија, Бугарија и Хрватска во следните пет години. Проширувањето во Романија и Бугарија ќе започне во 2027 година, додека во Хрватска е планирано за почетокот на 2028 година.

Проширувањето претставува значаен чекор во развојните стратегии на двете компании. За BALFIN Group, тоа дополнително ја зајакнува позицијата на групацијата како меѓународна инвестициска групација со деловни активности во 13 земји, истовремено потврдувајќи ја нејзината стратегија за градење долгорочни партнерства со водечки меѓународни брендови.

За Flying Tiger Copenhagen, договорот го поддржува континуираното глобално проширување на брендот и обезбедува цврста основа за раст на три стратешки важни пазари во ЕУ, надоврзувајќи се на досега успешната соработка со BALFIN Group.

Самир Мане, претседател на BALFIN Group, изјави:

„Резултатите што ги постигнавме со Flying Tiger Copenhagen ја потврдија силата на нашето партнерство и потенцијалот за натамошен раст. Проширувањето во Романија, Бугарија и Хрватска ја издигнува нашата соработка на повисоко ниво и го носи брендот на три значајни пазари во ЕУ. За BALFIN Group, овој договор ја потврдува нашата посветеност на градењето долгорочни партнерства и развојот на успешни меѓународни брендови, со сè поголем досег низ Европа.“

Јулиус Шмит, извршен директор за регионот IMEA во Flying Tiger Copenhagen, изјави:

„Нашето партнерство со BALFIN Group оствари одлични резултати на пазарите на кои работиме заедно, така што проширувањето во Романија, Бугарија и Хрватска природно доаѓа како следен чекор. Ова се важни пазари за нашата стратегија за раст во Европа и гледаме значителен потенцијал за концептот на Flying Tiger Copenhagen. Со нетрпение очекуваме да ги надградиме досегашните заеднички постигнувања и да го доближиме нашето уникатно малопродажно искуство до уште повеќе потрошувачи во регионот.“

Проширувањето дополнително ќе го зајакне присуството на Flying Tiger Copenhagen во регионот, создавајќи поширока основа за двете компании да ги искористат идните можности за раст на европските пазари.

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За BALFIN Group

Основана во 1993 година во Виена од Самир Мане, BALFIN Group денес е присутна во Австрија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија, Швајцарија, Црна Гора, Холандија, Молдавија, Србија, Канада и САД. Групацијата вработува околу 5.000 луѓе и има разновидно инвестициско портфолио што опфаќа финансиски услуги, недвижности, малопродажба, управување со средства, угостителство, логистика, образование, енергетика, забава и други дејности. Од 2023 година, општествено одговорните иницијативи на групацијата се обединети во рамки на Фондацијата Мане (Mane Foundation), со цел поефикасно да придонесуваат за зајакнување на заедниците.

За Flying Tiger Copenhagen

Основан во Копенхаген во 1995 година, Flying Tiger Copenhagen е дански малопродажен бренд со разновидна понуда на производи во повеќе од 1.100 продавници на над 45 пазари низ светот. Препознатлив по уникатната комбинација на дански дизајн, пристапни цени и разиграна креативност, брендот нуди постојано обновуван асортиман на производи осмислени за да го направат секојдневието позабавно, покреативно и повесело.

Од играчки и канцелариски материјали до додатоци за домот, основни кујнски производи и производи за забави, Flying Tiger Copenhagen создава внимателно дизајнирани производи што внесуваат дополнителна доза изненадување и инспирација во секојдневните моменти.

Со силно присуство во Европа, Азија и на Блискиот Исток, како и со растечка мрежа на пазари во Америка, Flying Tiger Copenhagen продолжува да се проширува и да го носи своето препознатливо малопродажно искуство до сè повеќе потрошувачи ширум светот.

