Австриските пензии значително повисоки од германските: Која е разликата?

Во просек, пензиите во Австрија се значително повисоки отколку во Германија. Овој факт често поставува прашања, вклучително и оние во политичките кругови, за тоа што треба да се промени за да можат и пензионерите во Германија да добиваат повисоки износи.

Во Австрија, пензиите се во просек значително повисоки отколку во Германија. Кои фактори придонесуваат за ова и дали е можно да се споредат овие два пензиски системи?

Пензиите во Австрија се уште се значително повисоки отколку во Германија. Според податоците од Австрискиот институт за пензиско осигурување, просечната пензија за старост во 2025 година изнесувала 2.434,77 евра месечно за мажи и 1.705,26 евра за жени, пишуваат германските медиуми. За споредба, според најновите достапни податоци од Германското пензиско осигурување (DRV), просечната месечна исплата на пензија за осигурените пензионери во Германија на 1 јули 2025 година изнесувала 1.208 евра – 1.390 евра за мажи и 1.016 евра за жени.

Како што објави австрискиот парламент, пензиите во Австрија дополнително ќе се зголемат во 2027 година. По зголемувањето од 2,7 проценти во 2026 година за вкупен приход од пензија до 2.500 евра, пензиите ќе се зголемат за 2,95 проценти во 2027 година за вкупен приход од пензија до 6.930 евра, пишува списанието „Феникс“.

За приходите од пензија над тој праг, зголемувањето е ограничено на 204,44 евра. Референтните износи за додатоците на пензијата што обезбедуваат минимална егзистенција ќе се зголемат за 3,3 проценти. Парламентарните дискусии за хармонизација на пензиите беа завршени во јули 2026 година.

Клучната разлика лежи во структурата на системот за пензиско осигурување. Според Германското пензиско осигурување (DRV), австрискиот задолжителен пензиски систем ги опфаќа речиси сите вработени, со споредливи услови за плаќање придонеси и остварување права.

Во Германија, пак, постојат посебни пензиски системи за различни професионални групи. На пример, повеќето самовработени не се обврзани да бидат вклучени во законското пензиско осигурување, додека државните службеници се опфатени со посебен пензиски систем.

Во последните неколку децении, Австрија неколку пати го реформираше својот пензиски систем. Иако тие реформи воведоа подарежливи пензиски одредби, тие исто така вклучуваа зголемување на возраста за пензионирање.

За мажите, стандардната возраст за пензионирање е веќе 65 години. Од 2024 година, возраста за пензионирање за жените исто така постепено се зголемува од 60 на 65 години. Според веб-страницата на Австрискиот пензиски фонд, ова значи дека за помладите генерации жени, стандардната возраст за пензионирање исто така ќе биде 65 години.

Покрај тоа, минималниот период на придонес потребен за да се квалификувате за пензија е значително подолг во Австрија – 15 години – во споредба со само пет години во Германија.

Според германското пензиско осигурување, овој фактор статистички го намалува и просечното ниво на пензија во Германија; луѓето кои плаќале придонеси само десет години, на пример, го намалуваат вкупното просечно ниво на пензија, пишуваат германските медиуми.

Во Австрија, пак, такво лице воопшто не би примило пензија. Понатаму, за разлика од Германија, пензиите во Австрија се целосно оданочливи. Покрај тоа, и бонусите и одбитоците се повеликодушни во Германија.