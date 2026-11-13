„Audi“ ја цени новата суперкола на 700.000 долари

Крајната цена може да биде значително повисока поради големите можности за персонализација. Купувачите ќе можат да избираат меѓу повеќе од 60 бои за надворешноста, вклучувајќи над 50 сјајни и 10 мат нијанси.

Германскиот производител на автомобили „Audi“ ја објави цената на својот нов хибриден суперавтомобил „Nuvolari“ за американскиот пазар. Почетната цена ќе изнесува најмалку 700.000 долари, а американските дилери ќе добијат само 182 примерока од вкупно планираната серија од 499 автомобили.

Дополнително, ќе можат да нарачаат каросерија изработена од карбон, како и сопирачки клешти во една од 13 различни бои.

За внатрешноста се предвидени 30 комбинации на бои и широк избор на материјали од програмата „Audi Exclusive“. Купувачите ќе можат да избираат меѓу три основни стилови на уредување, 33 варијанти на кожен тапацир, 12 бои за безбедносните појаси и две различни нијанси за копчињата и прекинувачите.

Хибридниот погон на „Nuvolari“ развива моќност до 987 коњски сили. Системот комбинира 4,0-литарски V8 мотор со две турбини, кој произведува 789 коњски сили, и три електромотори. Два се поставени на предната оска, а еден на задната.

Според официјалните податоци на „Audi“, суперавтомобилот од место до 100 километри на час ќе забрзува за само 2,6 секунди, додека максималната брзина ќе надминува 350 километри на час. Од компанијата наведуваат дека со овие перформанси „Nuvolari“ ќе биде најмоќниот и најбрзиот сериски автомобил во историјата на марката.