Anthropic шокираше: Новиот AI модел поевтин од GPT-6, а веќе ги реши проблемите на физиката

Компанијата вели дека новите модели „покажуваат подобрувања во области како што се програмирање, расудување и визуелно препознавање“ и комуницираат појасно со корисниците.

Значајно е што Anthropic ја намалува цената на моделот Fable од 10 на 8 долари по милион влезни токени. Како резултат на тоа, Fable 5.2 сега е поевтин од неговиот главен конкурент, моделот GPT-6 Astra. Anthropic наведува дека новата верзија на моделот Fable ќе враќа одговори 30% побрзо на сите нивоа на оптоварување. Побрзо извршување на инференција е достапно по двојно повисока цена.

Fable 5.2 е исто така компатибилен со политиките за нула задржување на податоци (ZDR) преку системот Enterprise Frontier Safeguards, кој долго време беше камен на сопнување за многу корпоративни клиенти.

Ова е првото објавување на моделите на Anthropic од извештајот на независната група за евалуација METR, во кој се сугерира дека лабораторијата можеби се приближува кон рекурзивно самоподобрување (RSI) – способноста на моделите со вештачка интелигенција сами да продолжат со обука на модели. Извештајот на METR Group откри дека внатрешните модели го забрзуваат напредокот на вештачката интелигенција на Anthropic за приближно двојно, иако остануваат многу неизвесности.

Сепак, најавата на Anthropic ги истакнува значајните тековни предизвици во точното тестирање на можностите на моделите. „Claude Mythos 5.2 и Fable 5.2 изразуваат сомневање дека се оценувани почесто од кој било од нашите неодамнешни модели, што ни го отежнува проценувањето како ќе функционираат во услови на реалниот свет. Како што тие услови се прошируваат и можностите на идните модели растат, очекуваме овој предизвик да стане уште поголем.“

Anthropic тврди дека новата верзија на Mythos нема можност да дејствува прикриено против својот корисник, заклучок што е дополнително објаснет во системската картичка Mythos 5.2.

„Claude Mythos 5.2 покажува посилни способности за прикривање од претходните модели на Claude во неколку од нашите евалуации, особено кога неговото расудување е скриено од надзор“, се наведува во системската картичка. „Сепак, веруваме дека ниските нивоа на апсолутни перформанси на нашите нови евалуации на тајни акции ги поддржуваат тврдењата што се потпираат на откривање на штетни дејства во ситуации со висок ризик“.

Fable 5.2 е достапен за одбрани партнери во преглед веќе некое време, а Anthropic наведува дека моделот веќе „решил два отворени проблеми во теоретската физика, ја формализирал последната теорема на Ферма и поддржал бројни други истражувачки проекти“.

Исто така, во понеделник, стартапот за вештачка интелигенција Physical Superintelligence (PSI) објави нов доказ за претпоставката Аронсон-Амбаинис, клучен чекор во поставувањето на теоретските граници за квантно пресметување. Значајно е што лабораторијата соопшти дека резултатот е постигнат со извршување на „нејавен Anthropic модел“ во рамките на сопствениот систем на PSI. Anthropic ниту потврдил ниту негирал дали станува збор за Fable 5.2.