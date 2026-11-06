Анталија во центарот на глобалниот дијалог за климатските промени како домаќин на COP31

COP31 ќе се одржи во Конгресниот центар EXPO во Анталија, со речиси 100 точки на дневниот ред, распоредени во 12 приоритетни области. Осмислен како „COP на иднината“, самитот има за цел досегашните климатски ветувања да ги претвори во конкретни активности, преку дијалози на високо ниво, стручни дискусии, технички сесии и воспоставување меѓународни партнерства.

Анталија, туристичката престолнина на Туркије, од понеделник, 9 ноември, ќе биде во центарот на светските климатски случувања, како домаќин на 31-та Конференција за климатски промени на Обединетите нации (COP31), која се одржува во рамките на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC). Со тоа што за првпат ќе претседава со конференцијата и ќе биде нејзин организатор, Туркије ја зајакнува својата позиција во глобалната климатска дипломатија и отвора простор за засилена меѓународна соработка во справувањето со климатските предизвици. Конференцијата ќе трае до 20 ноември и ќе обедини светски лидери, креатори на политики, претставници на бизнис-заедницата, научници и граѓански организации од речиси 200 земји.

Програмата ќе се одвива во рамките на 12 тематски денови, посветени на прашања поврзани со храната, земјоделството и здравјето, енергетиката и транспортот, финансиите и трговијата, образованието и младите, науката, индустријата и технологијата, океаните, морињата и природата, како и човечкиот и социјалниот развој и родовата еднаквост. Посебно внимание ќе биде посветено и на циркуларната економија, одржливото финансирање, енергетската транзиција, отпорните градови, решенијата засновани на природата и технолошките иновации.

Еден од централните настани, Светскиот самит на лидерите за климатски активности, ќе се одржи на 11 и 12 ноември, со учество на шефови на држави и влади. Негова цел е да го зајакне политичкиот ангажман и меѓународната соработка за побрзо спроведување на преземените климатски обврски. Првиот ден ќе биде посветен на темата „Нула отпад“, а вториот на „Отпорни градови и изградена животна средина“. Програмата ќе продолжи со тематски денови посветени на останатите приоритети, меѓу кои и „Имече“, концепт на заедничко дејствување и солидарност, насочен кон поттикнување на глобалните климатски активности. Последниот ден ќе биде посветен на завршните преговори.

Во рамки на COP31, Туркије ќе ги претстави и своите достигнувања, визионерски проекти и политики за развој на одржливиот туризам, истакнувајќи ја неговата значајна улога во зајакнувањето на отпорноста кон климатските промени. Во таа насока, Министерството за култура и туризам на Република Туркије и Турската агенција за промоција и развој на туризмот (TGA) заеднички ќе организираат серија настани на високо ниво во рамки на тематскиот ден посветен на човечкиот и социјалниот развој и родовата еднаквост. Настаните ќе се одржат во Сината и Зелената зона на самитот, кои ги опфаќаат официјалните конференциски активности и просторот наменет за пошироката јавност.

Централната сесија ќе се одржи на 18 ноември во Сината зона, под наслов „Климатски решенија во туризмот: дестинации со ниски јаглеродни емисии, нула отпад и отпорност на климатските промени“. На отворањето ќе се обратат заменик-министерот за култура и туризам, Надир Алпаслан, и извршниот директор на UN Tourism, Шиџун Лиу. Во фокусот на дискусијата ќе бидат националниот модел на Туркије за одржлив туризам и спроведувањето на Турската програма за еколошка и културна одржливост, развиена врз основа на договорот за соработка со Глобалниот совет за одржлив туризам. Паралелно, во Зелената зона ќе се одржат четири панел-дискусии со учество на меѓународни експерти, посветени на националната трансформација, инвестициите во одржливиот туризам, зачувувањето и одржливоста на културното наследство и гастрономијата, како и меѓусекторската соработка во патувањата и туризмот.

Со организацијата на COP31, Туркије ја потврдува својата посветеност на глобалните климатски цели и на поврзувањето на одржливиот развој, туризмот и климатската акција.