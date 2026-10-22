Акциите на Wall Street скокнаа! SpaceX и Tesla започнаа нов бран оптимизам

Индексот Nasdaq Composite порасна за 1,05 проценти и заврши со тргувањето на 26.702,86 поени, додека S&P 500 доби 0,58 проценти, на 7.757,17 поени. Индексот Dow Jones Industrial Average порасна за 360,21 поени, или 0,69 проценти, и заврши со тргувањето на 52.856,09 поени.

Акциите пораснаа во средата, бидејќи најновите случувања од SpaceX и Tesla ги охрабрија инвеститорите да се вратат во технолошкиот сектор.

Акциите на SpaceX, во сопственост на Илон Маск, скокнаа за седум проценти откако компанијата објави зголемување на приходите за третиот квартал од 161 процент. Маск, исто така, рече дека SpaceX и Tesla, производителот на автомобили што тој го поседува, формирале посебни комитети за да разговараат за можно спојување. Акциите на Tesla, за кои се очекува подоцна да ги објават деловните резултати, пораснаа за повеќе од три проценти.

Бизнисот на SpaceX за вештачка интелигенција (AI) порасна деветкратно, поттикнувајќи обновен оптимизам за акциите на компаниите поврзани со секторот. Акциите на водечките производители на чипови, како што се Advanced Micro Devices, пораснаа за повеќе од три проценти, додека Nvidia доби повеќе од два проценти. Акциите на Micron Technology и Marvell Technology пораснаа за речиси два проценти. VanEck Semiconductor ETF (SMH) исто така забележа зголемување од речиси два проценти.

„SpaceX укажува дека сè уште има простор за понатамошен раст, но основната тензија – односно тенденцијата да се биде превозбуден и преценет – веројатно не се променила“, рече Џо Зидл, главен пазарен стратег во Cresset.

Загриженоста за одржливоста на инвестирањето во вештачка интелигенција во последно време влијаеше врз расположението на пазарот. Трговците се фокусирани на тоа дали инвестициите во AI се финансираат од долг и дали побарувачката за инфраструктура ги оправдува големите трошоци на компаниите. Сепак, Zidl очекува тековната сезона на заработка да покаже дека голем број компании поврзани со AI продолжуваат да гледаат силна побарувачка.

„Не мислам дека SpaceX, откако ќе заврши сезоната на објавување на заработки и ќе можеме да ја разгледаме целата ситуација, нема да изгледа како исклучок или феномен. Всушност, верувам дека ваквите примери ќе станат почести во овој сектор“, рече тој.

Инвеститорите бараа повеќе информации за инвестицијата поврзана со вештачката интелигенција во среда, а се очекуваше Meta Platforms да објави заработка по затворањето на пазарот. Порано овој месец, компанијата го претстави својот најнов модел на вештачка интелигенција, Muse Wonder, кој е достапен исклучиво за корисници кои плаќаат.