„Samsung“ ги поскапе моделите од серијата „Galaxy S26“ во Европа

„Samsung“ околу половина година по почетокот на продажбата ги зголеми цените на серијата „Galaxy S26“ на повеќе пазари. Во Европа повеќето модели поскапеле за 100 евра, додека најскапиот „S26 Ultra“ има зголемување од дури 230 евра.

„Samsung“ направи прилично невообичаен потег и околу половина година по претставувањето одлучи да ги зголеми цените на моделите од актуелната серија премиум телефони „Galaxy S26“.

Како што пренесува „GSMArena“, новите цени се забележани во официјалните интернет-продавници на „Samsung“ во САД, Канада, Обединетото Кралство, Европа и Индија. Иако не се проверени сите пазари, очигледно е дека поскапувањето опфатило голем дел од клучните региони на „Samsung“.

Во Европа, „Galaxy S26“ и „S26+“ во сите достапни конфигурации поскапеле за 100 евра. Основниот „Galaxy S26“ со 256 GB интерна меморија сега чини 1.100 наместо досегашните 1.000 евра, додека цената на верзијата со 512 GB се зголемила од 1.200 на 1.300 евра.

Слична е ситуацијата и со „Galaxy S26+“. Верзијата со 256 GB меморија поскапела од 1.250 на 1.350 евра, а онаа со 512 GB од 1.450 на 1.550 евра.

„Galaxy S26 Ultra“ исто така поскапел за 100 евра во конфигурациите со 256 и 512 GB меморија, па тие сега чинат 1.550, односно 1.750 евра.

Најголемото зголемување на цената, сепак, ја опфатило најскапата верзија со 1 TB интерна меморија. При лансирањето чинела 1.920 евра, додека новата цена изнесува дури 2.150 евра, што претставува зголемување од 230 евра.

Вреди да се напомене дека серијата „Galaxy S26“ на некои пазари уште при претставувањето беше поскапа од претходната генерација. На пример, почетната европска цена на „Galaxy S25“ изнесуваше 960 евра, додека „Galaxy S26“ започна со цена од 1.000 евра.

„Galaxy S25+“ започнуваше од 1.170 евра, а неговиот наследник од 1.250 евра.

Ситуацијата е нешто поинаква кај моделот „Ultra“. „Galaxy S25 Ultra“ со 256 GB меморија беше лансиран по цена од 1.470 евра, додека неговиот наследник првично беше нешто поевтин, со цена од 1.450 евра.

По најновото поскапување, „Galaxy S26 Ultra“ сега чини 1.550 евра.

Поскапувањето засега не го опфати „Galaxy S26 FE“, чии цени останаа непроменети.