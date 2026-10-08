Се очекува уште едно зголемување на каматните стапки во САД до крајот на годината

Федералните резерви повторно ќе одлучуваат за каматните стапки на 28 октомври и 9 декември. Иако по зголемувањето на каматните стапки во септември на опсег од 3,75 до 4,0 проценти, пазарот почна да смета на уште едно движење веќе на крајот на октомври, неодамнешните податоци и изјавите на одредени службеници укажуваат дека таквата одлука не е сигурна. Членовите на Федералните резерви нагласуваат дека секое понатамошно зголемување ќе зависи од новите податоци и проценката на ризикот, што остава отворена можност да се чека до декември, објавува CNBC.

Службениците на Федералните резерви на САД очекуваат уште еднаш да ги зголемат каматните стапки до крајот на годината, според записникот од последниот состанок на Федералните резерви, кој се одржа во средината на септември. Причината е загриженоста дека инфлацијата долго време останала над целта од два проценти на централната банка, додека пазарот на трудот останува доволно стабилен за Федералните резерви да одржува построга монетарна политика. Сепак, записникот не покажува кога би се случило новото зголемување.

Инфлацијата е сè уште превисока, но најновите податоци не дадоа јасна причина за итно зголемување на каматните стапки. Базичната инфлација, според индексот на лична потрошувачка што ФЕД го следи одделно, беше 3,0 проценти во август, а вкупната беше 3,4 проценти. Двете стапки се далеку над целта од два проценти, но беа пониски од очекуваното. Во исто време, економијата забрза, а пазарот на трудот, според официјалните лица, е близу до целосна вработеност.

Затоа одлуката од септември за зголемување на референтната каматна стапка за четвртина процентен поен беше едногласна, иако претходно имаше индикации дека некои важни членови на ФЕД не се склони кон ново зголемување. Сепак, повеќето заклучија дека е подобро да се одржи построга политика како осигурување од можноста инфлацијата да остане постојано висока, или поради поголема од очекуваната побарувачка или поради нови нарушувања на страната на понудата. Проекциите покажуваат дека повеќето членови на ФЕД гледаат уште едно зголемување оваа година, а потоа ниедно во текот на 2027 година.

Во меѓувреме, некои официјални лица се обидуваат да ги ублажат очекувањата дека ФЕД ќе продолжи агресивно да ги зголемува каматните стапки. Инфлацијата е над целта, а очекувањата на потрошувачите за идниот раст на цените повторно се зголемија, но најновите податоци се малку поповолни. Во исто време, пазарните индикатори укажуваат дека стравот од инфлација не исчезнал. Анкета на филијалата на ФЕД во Њујорк покажа дека очекувањата на потрошувачите за инфлацијата во текот на следната година се највисоки од мај 2023 година.

Покрај тоа, американските државни обврзници претрпеа силен пад, со што приносите достигнаа нивоа невидени од 2002 година. Членовите на ФЕД го поврзаа зголемувањето на приносите со очекувањата дека каматните стапки ќе останат повисоки, но и со силниот економски раст и огромните инвестиции во вештачката интелигенција. Со други зборови, пазарот во моментов бара повисок принос бидејќи очекува каматните стапки да бидат повисоки, но и затоа што силната економија и огромните инвестиции ја зголемуваат побарувачката за капитал.

Зголемувањето на приносот би можело да биде под влијание и на програмата на Министерството за финансии за купување на веќе издадени долгорочни обврзници. Министерот за финансии Скот Бесент во август најави интензивирање на овие откупи, но досега тие не успеаја значително да ги намалат приносите. Значи, Федералните резерви се наоѓаат помеѓу два притисоци, инфлација која е сè уште над целта и оправдува уште едно зголемување на каматните стапки, но податоците повеќе не укажуваат на потреба од нејзино веднаш спроведување, додека во исто време високите приноси на државните обврзници веќе ги заоструваат условите за финансирање во американската економија.