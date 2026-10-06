Големата банкарска чистка: Кина затвори или спои повеќе од 670 банки

Овие податоци вклучуваат и спојувања и преземања, во кои друга банка ги презема обврските на непостоечката институција. Консолидацијата треба да го олесни надзорот на послабите доверители, според „Фајненшл тајмс“.

Кина угаси или припои рекордни 670 банки во текот на изминатата година, што претставува околу четвртина од вкупниот број банки во земјата. Ова е рекорден број, објави „Фајненшл тајмс“, повикувајќи се на податоци од кинескиот регулатор и анализа на агенцијата „Фич“. До крајот на минатата година, бројот на институции беше намален на 3.139, односно за 23 проценти во текот на четири години.

Разликите меѓу помалите банки и остатокот од секторот се видливи во квалитетот на кредитите. Според податоците од кинескиот регулатор, објавени на веб-страницата на финансиските власти на Вухан, уделот на нефункционалните кредити на руралните комерцијални банки на крајот од третиот квартал од 2025 година изнесувал 2,82 проценти, во споредба со 1,52 проценти за сите комерцијални банки. Нивната капитална адекватност беше 13,20 проценти, додека секторскиот просек беше 15,36 проценти.

ММФ, во својот извештај за консултации со Кина од февруари 2026 година, забележа одредено подобрување: капиталните резерви на руралните комерцијални банки се зголемија за приближно еден процентен поен од 2023 година, поддржани од консолидација и дополнителен капитал, вклучувајќи ги и средствата на локалната самоуправа.

Во исто време, профитабилноста ослабуваше. ММФ вели дека каматните стапки на кредитите паднаа побрзо од трошоците за финансирање, намалувајќи ги нето каматните маржи. Регионалните банки се дополнително оптоварени со потесни деловни модели и силна конкуренција за депозити и кредити.

Фондот, исто така, предупредува дека стабилниот агрегатен индикатор за лоши кредити не ги открива сите слабости. Околу 40 проценти од евидентираните нефункционални кредити беа кредити класифицирани како загуби. Регулаторните олеснувања за недвижности, финансиски компании на локалните власти и други должници можат да го маскираат квалитетот на средствата или да го одложат признавањето на загубите.

Во одговорот прикачен на истиот извештај, кинеските власти оценуваат дека финансискиот систем е стабилен и дека ризиците поврзани со недвижностите и долговите на локалните финансиски компании се под контрола. Сепак, ММФ инсистира на навремено и транспарентно евидентирање на загубите.

Во посебна проценка на финансискиот систем, објавена во април 2025 година, Фондот откри дека помалите кредитори имаат послаба профитабилност, помалку разновидни извори на финансирање и поизразени проблеми со квалитетот на кредитот. Ваквите слабости бараат посебно надзорно внимание.

Резултатите од стрес-тестовите покажаа отпорност на најголемиот сегмент од банкарскиот систем на силни макрофинансиски шокови. Сепак, ММФ предупредува дека ограничувањата на достапните податоци го отежнуваат проценувањето на ризикот, додека проблемите на помалите банки може да предизвикаат локални шокови за градење доверба.

За да се процени успехот на консолидацијата, затоа е потребно да се следи квалитетот на нивните биланси на состојба заедно со бројот на преостанати институции. Спојувањата може да ја променат организацијата и да го олеснат надзорот, но способноста за препознавање и покривање на загубите останува клучна за стабилноста на банките.