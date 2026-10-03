„ChatGPT“ го користат повеќе од 1,2 милијарди луѓе неделно

Американската технолошка компанија „OpenAI“ соопшти дека нејзиниот генеративен асистент со вештачка интелигенција „ChatGPT“ го користат повеќе од 1,2 милијарди луѓе секоја недела.

Бројот на корисници беше објавен на „DevDay“, нивната годишна конференција за програмери во Сан Франциско, каде што беше наведено и дека компанијата има 2,5 милиони деловни корисници. Тие претставуваат клучен сектор за финансирање на огромните инвестиции во трката за унапредување на вештачката интелигенција.

„OpenAI“ денеска го лансираше и новиот модел на вештачка интелигенција од средна класа, претставен како речиси еднакво ефикасен со водечкиот модел на компанијата, но со петпати пониска цена.

Наречен „GPT-6.1 Sol“, новиот модел е едно ниво под „GPT-6 Astra“, кој беше претходно најмоќниот модел на „OpenAI“, лансиран на 3-ти септември.

„OpenAI“ вчера соопшти дека се откажува од лансирањето на „GPT-6.1 Astra“, новата верзија на својот водечки модел, со образложение дека пречесто излегувал надвор од својата предвидена област. Сепак, според тестовите, „GPT-6.1 Sol“ подобро се придржува до поставените насоки од својот претходник.