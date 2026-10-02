Две години НАН: Зад секој долг стои приказна што бара решение

На хартија, наплатата на долг изгледа едноставно: постои обврска што треба да се подмири. Во реалноста, зад секој предмет стојат две страни, различни околности и разговор што треба да заврши со решение.

Токму на тоа разбирање НАН го гради својот пристап веќе две години.

Растеме заедно со предметите

Од првиот ден до денес, Националната агенција за наплата, дел од Flex Group, растеше заедно со бројот и сложеноста на предметите што ѝ беа доверени. Поддршката на групацијата ѝ даде стабилност и простор да гради долгорочно, а не само да брза кон краткорочни резултати. Тимот кој пред само една година броеше 5 члена , денеска активно се вклучени повеќе од 25 оператори, кои активно работат на повеќе од 25.000 предмети за своите клиенти.

Но, две години искуство покажаа и нешто што бројките не можат целосно да го измерат: успешната наплата најчесто започнува со добар разговор.

Понекогаш тоа значи да се разбере зошто обврската не била подмирена. Понекогаш, да се најде начин таа реално да се подмири. А за компаниите, тоа значи партнер што професионално ќе се грижи за нивните побарувања, без да го наруши односот што тие го изградиле со своите клиенти.

Затоа во НАН технологијата и податоците се важен дел од работата, но не ја заменуваат човечката проценка и комуникација. Наплатата не треба да создава дополнителен проблем, туку да решава постоечки. Операторите не работат по шаблон, туку го слушаат секој случај поединечно, бидејќи различни ситуации бараат различни решенија.

Наплата со достоинство како доказ

Втората година НАН ја посвети на една цел: со секој решен предмет да ја докаже тезата дека наплатата со достоинство е единствениот одржлив модел на македонскиот пазар. Денес таа теза не е само став, туку резултат: модел што носи ефикасна наплата за компаниите, коректен однос кон луѓето и решение што има смисла за двете страни.

Во пракса, тоа значи јасна комуникација, договори што се реално остварливи за должникот и почит во секој контакт. Компаниите добиваат наплата, а притоа го чуваат угледот пред своите клиенти.

Бидејќи зад секој предмет има бројка. А зад секоја бројка има човек.