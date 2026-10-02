Дневен хороскоп 02.10.2026

Овен (21.03 – 20.04)

Доколку имате некоја дилема поврзана за работата, послушајте го советот од вашиот колега и нема да се покаете. Во врска со љубовното поле пред вас е убав ден за љубов.

Бик (21.04 – 21.05)

Можете да очекувате позитивни околности кога станува збор за деловното поле. Среќата ќе ве следи денес. Во љубовта се наоѓате во стабилна емотивна врска со лице на кое максимално му верувате.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Можно е од вас да се бара некоја работа повторно да ја проверите и да ја поправите бидејќи првиот пат не сте ја сработеле како што треба. Ќе сакате да му приредите некое убаво изненадување на партнерот.

Рак (22.06 – 22.07)

Најверојатно сте направиле некои помали пропусти на деловен план или не сте се организирале најдобро. Сметате дека вашиот партнер е многу тврдоглав а не гледате дека повеќето негови особини ги поседувате и вие.

Лав (23.07 – 22.08)

Пред вас е можност заедно со своите соработници да остварите успех на полето за работа. Во љубовта ќе се појави некое ново лице во вашиот живот кое многу ќе ви се допадне.

Девица (23.08 – 22.09)

Ве очекува прилика да потпишете важен договор со некој од соработниците кој може да ви обезбеди поголем обем на рбаота. Комуникацијата со саканото лице е се подобра и сметате дека има надеж да останете заедно.

Вага (23.09 – 22.10)

Ве очекува можност да ја подобрите заработката. Прифатете некој дополнителен ангажман, нема да се покаете. Неочекувани промени на полето за љубов се пред вас.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Со свој труд ќе дојдете до многу добри резултати. Наскоро ќе ви биде понудено унапредување. Денот е поволен за ново познанство доколку сте слободни. Доколку имате партнер, нема да имате никакви проблеми.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Доколку се занимавате со приватен бизнис можете да очекувате исклучително поволен ден и среќни околности. Доколку сте во врска или брак со лице родено во огнен знак, можни се мали несогласувања.

Јарец (22.12 – 20.01)

Потрудете се максимално да се сконцентрирате на својата работа. Доколку дадете се од себе, ви следи успех. Денес можни се некои нервози, и влегување во кавга со саканото лице.

Водолија (21.01 – 19.02)

Цврсто верувате во позитивниот исход кога станува збор за деловното поле. Немате поголеми грижи и добро ви оди. Ќе ви дојде некое лице од минатото со кое конечно треба да ги расчистите сметките.

Риби (20.02 – 20.03)

Се ви оди од рака и не би требало да имате поголеми проблеми. Состојбата на работа ви е сосема солидна. Покрај вашиот партнер ќе имате се што ви е потребно.