Прогнозата на „Micron“ за приходите генерирани од „AI“ значително ги надмина очекувањата

Американската компанија за производство на чипови „Micron Technology“ во средата прогнозираше квартални приходи над очекувањата и соопшти дека клиентите ги зголемиле своите обврски по долгорочните договори за снабдување на 32 милијарди долари, што е знак за непрекината побарувачка на мемориски чипови за вештачка интелигенција.

Цената на акциите на компанијата е зголемена повеќе од трипати од почетокот на годината, што во мај ја внесе во клубот на компании со пазарна капитализација од 1 трилион долари, поттикната од оптимизмот во однос на нејзините можности за раст благодарение на вештачката интелигенција. Во тргувањето по затворањето на берзата во средата, акциите поскапеа за помалку од 1 отсто.

Бумот на генеративната вештачка интелигенција ја направи меморијата со висок пропусен опсег незаменлива за центрите за податоци, што им оди во прилог на компании како „Micron“ – клучен снабдувач на „Nvidia“, чии процесори доминираат во компјутерските оптоварувања.

Во однапред подготвеното обраќање, извршниот директор на „Micron“, Санџај Мехротра, соопшти дека клиентите на компанијата значително ги зголемиле финансиските обврски по долгорочните договори за снабдување. Вкупната вредност пораснала на 32 милијарди долари, од 22 милијарди долари пријавени во јуни, при што поголемиот дел од средствата се во форма на парични депозити.

Компанијата очекува условите на понудата и побарувачката за меморија и уреди за складирање да бидат значително позатегнати во фискалните 2027-ма и 2028-ма година во споредба со 2026-та година, изјави извршниот директор.

„Несомнено, меморијата е главното ограничување во вештачката интелигенција, за разлика од другите области за кои се зборува – било да е тоа логика или електрична енергија за центрите за податоци“, изјави во интервју претседателот и главен оперативен директор на „Micron“, Маниш Батија.

„Центрите за податоци станаа најголемиот пазар за мемориски чипови и уреди за складирање“, додаде тој.

Нарачките кон „Micron“ значително го надминале производствениот капацитет, што во јули ја натера компанијата да ги зголеми планираните инвестиции во САД на повеќе од 250 милијарди долари до 2035-та година.

„Micron“ е во процес на проширување на своите капацитети во речиси сите свои објекти ширум светот, изјави Батија, вклучително и преку изградба на нови капацитети во Јапонија и САД.

Компанијата очекува првото производство на силициумски плочки да започне во средината на 2027-ма година, но Батија призна дека ќе бидат потребни неколку квартали фабриките да достигнат целосен производствен капацитет и да имаат „значително влијание врз пазарот“.

Финансискиот директор Марк Марфи изјави дека преостанатите обврски за исполнување на „Micron“ – клучен показател за идните договорени приходи – според овие договори се зголемиле на околу 150 милијарди долари, во споредба со приближно 100 милијарди долари пријавени во претходниот квартал.

„Очекуваме фискалната 2027-ма година да биде уште една рекордна година, со последователен раст на приходите во секој квартал“, рече Марфи.

Компанијата очекува приходи од 61,5 милијарди долари во првиот квартал, со отстапување од плус или минус 1,5 милијарди долари. Тоа е значително над просечната прогноза на аналитичарите од 57,02 милијарди долари, според податоците собрани од „LSEG“.

Се очекува коригираната добивка да изнесува 38,15 долари по акција во првиот квартал, со отстапување од плус или минус 1 долар, што е над прогнозата од 35,40 долари по акција.

Приходите во четвртиот квартал се зголемиле повеќе од четирикратно, достигнувајќи 54,23 милијарди долари, надминувајќи ги прогнозите од 51,07 милијарди долари.

Коригираната добивка изнесувала 33,42 долари по акција, што е над прогнозата од 31,61 долар.