5 овошја со повеќе влакна од јаболката

Познатата изрека вели дека едно јаболко дневно го држи докторот подалеку, а ова овошје со причина се смета за една од најхранливите намирници.

Јаболката нудат бројни здравствени придобивки – од заштита на срцето и одржување на здравјето на мозокот до помош при одржување на телесната тежина. Една од главните причини е содржината на влакна – јаболко со средна големина, од околу 200 грама, содржи приближно 4 грама влакна.

Постојат два вида влакна – растворливи и нерастворливи, а секој вид има своја улога. Растворливите влакна, кои ги има во овошјето како портокалите и јаболката, апсорбираат вода и го забавуваат варењето, што може да помогне во намалување на холестеролот и подобрување на крвниот притисок.

Нерастворливите влакна, кои се наоѓаат и во кората на овошјето, го зголемуваат волуменот на столицата, поттикнуваат редовно варење и го намалуваат ризикот од рак на дебелото црево.

Во зависност од возраста и полот, препорачаниот дневен внес на влакна се движи меѓу 28 и 34 грама. Две порции овошје дневно можат значително да помогнат во достигнувањето на оваа цел.

Но, јаболката не се единственото овошје богато со влакна. Еве уште неколку видови овошје со висока содржина на влакна.

Малини

Малините се познати по својот интензивен вкус и се меѓу бобинките со најмногу влакна. 150 грама малини содржат речиси 10 грама влакна, што е приближно една третина од дневните потреби.

Свежите или замрзнатите малини можат да се користат во смути-боул, мусли, колачи со овес или чиа пудинг.

Капини

Слично како малините, капините се нежно овошје, но со темновиолетова боја и посладок вкус. 150 грама капини содржат 8 грама влакна.

Капините се практична ужина, а истовремено се одлична состојка за десерти како крамбл, џемови, преливи и колачи.

Авокадо

Иако авокадото обично не се јаде како слатко овошје, биолошки припаѓа на овошјето. Богато е со витамин Е, здрави масти и други хранливи материи.

Половина авокадо содржи околу 7 грама влакна.

Ова зелено овошје на секое јадење му дава кремаста текстура, без разлика дали станува збор за намази, салати, сендвичи, тост, смути или тестенини.

Круша

Во споредба со јаболката, крушите имаат повеќе влакна – просечно 6 грама по плод со средна големина.

Изборот меѓу јаболко и круша зависи од личниот вкус, достапноста и цената.

Крушите добро се комбинираат со различни намирници. Одлични се во салата со свинско месо, печени во овесна каша или завиткани во пршута и печени во рерна.

Киви

Ова светлозелено овошје со слатко-кисел вкус не треба да се потценува. Околу две и пол киви, односно 180 грама, содржат повеќе од 5 грама влакна.

Кивито може да се пресече на половина и да се јаде со лажичка. Како и другото овошје од листата, може да се додаде во смути, смути-боул или овошна салата.