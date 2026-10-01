Кардиолошки прегледи по промотивни цени во Клиника Жан Митрев до крајот на октомври

Клиника Жан Митрев во текот на октомври овозможува кардиолошки прегледи по промотивни цени, со цел да ја поттикне превентивната грижа за кардиоваскуларното здравје. Пакетите се достапни до 31 октомври и опфаќаат различни можности за проверка на здравјето на срцето.

Во понудата се вклучени пакети за основна кардиолошка проверка, како и за дополнителна проценка на срцевиот ритам, крвниот притисок и кардиоваскуларниот систем. Различните пакети овозможуваат прегледите да се изберат во согласност со индивидуалните потреби на пациентите.

Со оваа иницијатива, Клиника Жан Митрев ја нагласува важноста на редовните прегледи и навременото препознавање на симптомите, како дел од континуираната грижа за срцето. Промотивната понуда е дополнителен поттик пациентите да посветат внимание на своето кардиоваскуларно здравје и да го направат прегледот што го одложувале.