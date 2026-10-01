САД бараат од Франција и Германија да ослободат залихи на дизел или се закануваат со забрана за извоз

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп побара од Германија и Франција да ослободат дел од своите итни резерви на дизел со цел да ги ублажат високите цени на горивата на светскиот пазар.

Вашингтон предупредува дека во спротивно би можел да воведе забрана за извоз на дизел од Соединетите Американски Држави, објави Ројтерс.

Повикувајќи се на три извори запознаени со разговорите, агенцијата истакнува дека американските претставници се незадоволни од Франција и Германија, бидејќи веруваат дека не ги исполниле доволно своите претходни обврски во рамките на координираната акција на Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) за ослободување на резервите на нафта.

Таа акција беше покрената за да се ублажат проблемите со снабдувањето, како и зголемувањето на цените поради војната во Иран и прекините во транспортот низ Ормутскиот теснец.

Франција и Германија заедно имаат повеќе од една третина од стратешките резерви на дизел на Европската Унија.

Според најновите достапни податоци на Евростат за мај 2025 година, членките на ЕУ имале околу 39 милиони тони резерви на гасно масло и дизел, додека Германија имала околу 5,6 милиони тони, а Франција околу 8,2 милиони тони.

Притисокот од Вашингтон дојде во време кога цените на дизелот во неколку земји достигнаа рекордни нивоа.

Дизелот игра клучна улога во транспортот, земјоделството и индустријата, па затоа неговото зголемување на цената ги зголемува трошоците за производство и транспорт и дополнително ја поттикнува инфлацијата.

Во последните денови, Белата куќа веќе ја повика Европската Унија да ослободи дел од своите резерви на гориво за итни случаи, додека американската администрација, исто така, разгледа мерки за зголемување на домашната понуда, вклучително и ограничување на извозот на дизел.

Европската комисија претходно објави дека е во контакт со американската администрација и дека ја следи состојбата на пазарот на горива.