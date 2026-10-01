ДЗР: „Мој Термин“ без континуирано одржување речиси 38% од времето, со сериозни ризици за управувањето и безбедноста

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на информациски системи како ревизија на успешност на темата „Мој Термин” со цел да се даде одговор на прашањето „Дали системот ‘Мој Термин’ придонел за оптимизација на здравствените процеси и подобрување на квалитетот на здравствените услуги?“

Во делот на институционалното управување, со ревизијата е утврдено дека Управата за електронско здравство, иако е надлежна за развој и надградба на интегрираниот здравствен информатички систем, нема ингеренции за спроведување јавни набавки поврзани со „Мој Термин“. Исто така, поимот „Мој Термин“ не е регистриран и правно заштитен од надлежните институции, туку од економски оператор со кој Министерството за здравство склучува договори за одржување на системот. Ова значи дека Министерството не е носител на авторските права над поимот „Мој Термин“, туку тие права ги контролира приватен економски оператор и постои ризик од спорови за интелектуална сопственост на „Мој Термин“.

Централниот систем за електронска евиденција на работното време и националниот систем за материјално-финансиско и сметководствено работење во јавните здравствени установи не се воспоставени. Воспоставениот систем за евиденција на медицинската опрема, поради нецелосни податоци, не овозможува медицинските апарати да бидат искористени во целост и со нивниот целосен капацитет.

Отсуството на функционални национални системи е поврзано со недостаток на здравствени работници.

Во периодот од 01.01.2021 до 30.04.2026 година, системот „Мој Термин“ не бил покриен со договори за одржување вкупно 738 дена, што претставува 37,9% од анализираниот период. Договорите за одржување се склучувале на годишно ниво, без обезбедување на континуитет.

Во истиот период, за одржување на „Мој Термин“ и поврзаните системи кај ЈЗУ се вложени 333,3 милиони денари (5,42 милиони евра), при што само 9% од средствата се однесуваат на националниот здравствен информатички систем, а 91% на други системи во јавното здравство.

Притоа, со анализата не се опфатени трошоците за апликативните софтвери и нивното одржување што ги користат матичните лекари и приватните здравствени установи. Утврдено е дека 48% од вкупните вложувања кај ЈЗУ кои користат други информациски системи се концентрирани кај три софтверски компании, што упатува на зголемен ризик од концентрација и ограничена конкуренција.

Во отсуство на изработена функционална анализа за потребите од кадар во Управата за електронско здравство, пополнети се само 29% од предвидениот број на вработени. Дел од потребите за вработени се покриваат преку договори по дело, кои се склучуваат на годишно ниво.

Управата за електронско здравство и Министерството за здравство немаат воспоставено стандарди за сертификација и одобрување на софтверски решенија кои се користат во јавното здравство, ниту механизми за валидација и контрола на внесените податоци.

Преку посета на лице место, утврдено е отсуството на листите на закажани прегледи кај одредени јавни здравствени установи.

Ваквите постапки овозможуваат ризик лица без закажани термини за преглед, користејќи ги приоритетните упати без термин и итните упати, да бидат услужени пред пациентите кои имаат уредно закажани термини и за кои чекаат подолг временски период. Спроведена е и анализа на користење на системот за СМС нотификација за закажан, односно откажан термин. Врз основа на анализата на податоците од СМС системот на Мој Термин и анализата на реализирани упати, само во ГОБ 8ми Септември – Скопје, во периодот од 01.01.2026 до 30.04.2026 година, утврдено е дека бројот на доставени СМС пораки за потсетување на закажан термин е драстично помал од вкупниот број на реализирани упати односно претставува само 10,1% .

Направена е и анализа на јавно достапните податоци за реализираните хируршки зафати (операции), достапни на интернет страницата на Министерството за здравство во периодот од 2021 до 2025 година. Од анализата произлегува дека од страна на ГОБ 8-ми септември во системот Мој Термин не се евидентираат хируршки интервенции, иако е една од нај оптеретените болници во државата. Иако е промовирана функцијата за транспарентност на листите за чекање за оперативни зафати, истата не ја одразува реалната состојба, поради недостиг на клучни податоци поврзани со датум на упатот и вкупниот број на закажани операции од страна на лекарот. Контролите на Министерството за здравство во ЈЗУ не се спроведувале континуирано. Во 2023 година биле планирани 62 контроли, од кои биле реализирани 24, односно 38,7%, додека во 2024, 2025 и 2026 година не биле донесени годишни планови, ниту биле спроведени контроли. тврдено е дека економскиот оператор кој го одржува Националниот систем за електронски евиденции во здравството во 2024 година го регистрирал поимот „Мој Термин“ во Државен завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија. Во ист период започната е и постапката за регистрација на логото на Мој Термин и може да се забележи дека се многу слични со оригиналното лого на системот.

Посебни слабости се утврдени во областа на ИТ безбедноста и заштитата на личните податоци. Ревизијата утврди дека не се имплементирани процедури и контролни механизми за управување со корисничките пристапи, следење на активностите во системот и заштита на чувствителните податоци. Исто така, потребно е унапредување на ИТ инфраструктурата во јавното здравство и обезбедување на услови за континуитет и стабилност во функционирањето на системите, вклучително и воспоставување соодветни решенија за резервна копија, автоматска замена и обновување на системите во случај на прекин или нарушување на функционирањето.

Паралелно со овој Националниот систем за електронски евиденции во здравството, во употреба се и повеќе приватни дигитални платформи и портали: “моЕ-здравје“, “Мој лекар“ и “мои доктори“. Преку овие веб апликации и портали се овозможува пристап до медицински податоци од одредени приватни здравствени установи, комуникација меѓу пациенти и лекари и дополнителни здравствени услуги надвор од националниот систем.

Дел од овие портали користат слични имиња и концепти како официјалниот државен систем „Мое здравје“, што може да предизвика забуна кај населението и пациентите во однос на тоа кој систем е официјален, како и во однос на нивната доверливост.

Порталот „моЕ-здравје“ наведува дека партнери на овој портал се и: Мој Термин, ФЗОРСМ и Здружението на приватни лекари на Република Македонија. Утврдено е дека не се донесени ажурни политики и процедури за пристап до медицинските и личните податоци, а при тоа не се ажурирани и изјавите за доверливост и не се назначени офицери за заштита на лични податоци. Овие состојби создаваат висок ризик од неовластен пристап и злоупотреба, што е потврдено и од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци. За надминување на утврдените состојби, дадени се препораки со цел надлежните институции да преземат мерки и активности за унапредување на управувањето со системот, обезбедување на континуирано одржување, зајакнување на ИТбезбедноста и заштитата на личните податоци, како и воспоставување на интегрирани и ефикасни контролни механизми, со цел подобрување на ефикасноста, сигурноста и квалитетот на здравствените услуги.