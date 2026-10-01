ПочетнаКОМПАНИИБАНКИШпаркасе Банка го започна традиционалниот едукативен караван во месецот на штедење
КОМПАНИИБАНКИФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ

Шпаркасе Банка го започна традиционалниот едукативен караван во месецот на штедење

24
шпаркасе банка

Повеќе од 100 училишта и градинки и повеќе од 4.500 деца ќе бидат дел од едукативниот карван посветен на развивањето на навиките за штедење уште од најмала возраст.

     Добивајте вести на Viber     

Шпаркасе Банка и годинава го продолжува својот традиционален едукативен карван посветен на штедењето, кој во текот на месецот на штедење ќе ги посети училиштата и градинките низ земјата. Преку серија едукативни средби, децата на забавен, интерактивен и едноставен начин ќе имаат можност да научат повеќе за значењето на штедењето, правилното управување со парите и за создавањето добри финансиски навики уште од најрана возраст.

Карванот годинава ќе опфати над 100 училишта и градинки, каде што едукативните активности ќе допрат до повеќе од 4.500 деца. Во неговата реализација активно ќе бидат вклучени и вработените од Шпаркасе Банка, кои директно ќе ги посетуваат училиштата и градинките, и преку интерактивни активности ќе разговараат со децата за значењето на штедењето и за создавањето добри финансиски навики.

Централно место во едукативната програма има проектот „Медената авантура со Биби и Боби“, преку кој најмладите преку своите омилени ликови – Биби и Боби, Медо Штедо и Медена, на забавен и за нив близок начин го запознаваат светот на штедењето. Преку едукативната песничка и едукативната сказна, децата на забавен и едноставен начин откриваат како со малку трпение и планирање можат да ги остваруваат своите желби и да прават мали чекори кон своите цели. 

Како дел од посетите, вработените на Шпаркасе Банка заедно со децата ќе реализираат едукативни активности преку игри, разговор и интеракција, креирани за полесно и позабавно изучување на основните начела на штедењето. На овој начин, едукативната порака не останува само на приказна или песничка, туку станува интерактивно искуство во кое децата активно учествуваат, учат и се забавуваат.

„Веруваме дека финансиската едукација треба да започне уште од најрана возраст, но и дека најдоброто учење за децата е она што е забавно, разбирливо и блиско до нивниот свет. Токму затоа, преку нашиот едукативен карван сакаме да им покажеме на најмладите дека штедењето може да биде и игра, и авантура, но пред сè – важна навика за иднината. Нашата цел е секое дете да си замине со ново знаење, но и со својата прва мала идеја дека вреди да се штеди за нешто што навистина го посакува“, изјави Билјана Вранишкоска, раководителка на Одделот за мрежа на експозитури во Шпаркасе Банка.

Едукативниот карван е дел од пошироката заложба на Шпаркасе Банка за поттикнување на финансиската писменост и за создавање здрави финансиски навики кај најмладите.

По повод Месецот на штедењетоШпаркасе Банкаподготви специјална понуда за најмладите Детскиот депозит „Медо Штедо“. Создадете ја првата навика за штедење кај вашето дете и помогнете му уште од најрана возраст да научи дека секоја заштедена паричка е чекор поблиску до остварување на неговите желби и цели.

Дознајте повеќе за понудата тука или посетете ја најблиската експозитура на Шпаркасе Банка и направете го првиот чекор кон создавање добри финансиски навики кај вашето дете.

Штедете паметно, создавајте добри навики и градете ја вашата иднина со Шпаркасе Банка – дел од Групацијата Штаермеркише Шпаркасе, со повеќе од 200 години традиција, искуство и посветеност кон своите клиенти и заедницата.

#ВерувајВоИднината

ТРЕНДИНГ

НАЈНОВИ ВЕСТИ