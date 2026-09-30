Купувачи на „iPhone 18 Pro“ пријавуваат необичен проблем

Сопственици на новите модели „iPhone 18 Pro“ на интернет-форумите пријавуваат чудно пукање и кликање што доаѓа директно од слушалката. Според досегашните пријави на корисниците, проблемот се појавува и кај „Pro“ и кај поголемиот модел „Pro Max“.

Засега не е познато дали станува збор за хардверски проблем или софтверска грешка, а фактот што некои корисници добиле заменски уреди со истиот симптом дополнително ја комплицира ситуацијата.

Описот на проблемот не е ист кај сите корисници. Некои тврдат дека речиси постојано слушаат многу тивко чукање или пукање, додека кај други звукот се појавува само при одредени активности.

Според досегашните пријави, проблемот може да се слушне за време на обичен телефонски разговор, при скролање низ интернет-страници или при пишување на тастатурата.

Некои сопственици дури успеале да го предизвикаат звукот со вклучување и исклучување на „Airplane Mode“, односно режимот за работа во авион, или со нагло менување на осветленоста на екранот. Ова укажува дека проблемот можеби не е директно поврзан само со репродукцијата на звук.

„iOS 27.0.1“ не го реши проблемот

„Apple“ веќе објави брзо ажурирање со кое се решени неколку почетни проблеми по лансирањето на новите телефони, но „iOS 27.0.1“ не носи исправка за овој конкретен проблем со звучникот.

Првите реакции на корисниците по инсталирањето на најновиот софтвер покажуваат дека случајното пукање и чукање кај одредени уреди и понатаму се појавува. Уште поинтересни се случаите на корисници кои го вратиле телефонот во продавницата и добиле целосно нов уред, само за да утврдат дека истиот проблем повторно се појавува.

Тоа само по себе не докажува дека станува збор за фабрички хардверски дефект, но покажува дека замената на конкретниот уред не го решава проблемот во сите случаи.

Ако причината е од софтверска природа, можно е „Apple“ да го реши проблемот со следното ажурирање на оперативниот систем. Од друга страна, доколку се покаже дека проблемот е поврзан со самиот звучник или со друга компонента на телефонот, ќе биде потребно поинакво решение.

„Apple“ засега нема официјално соопштение во врска со овој проблем.