Пиела вода со лимун 7 дена по ред: Веќе на четвртиот ден забележа промена, а на седмиот сфатила што се случува со нејзиниот стомак

Чаша млака вода со лимон стана нејзин утрински ритуал. Не го менуваше појадокот, не го фрли лебот и не почна да вежба – само го пиеше овој едноставен пијалок седум дена по ред. Еве што можеше да забележи.

Чаша вода со неколку капки лимон веројатно нема да направи чудо преку ноќ, но токму поради неговата едноставност овој ритуал стана многу популарен.

Да замислиме седум дена во кои едно лице пие чаша вода со свежо исцеден лимон секое утро, штом ќе стане.

Нема причина да се очекува каква било спектакуларна промена на првиот ден. Најважно е денот да започне со чаша течност.

На вториот и третиот ден, можеби ќе стане полесно да се навикне редовно да внесува вода, особено за луѓето на кои обичната вода не им е особено привлечна.

И потоа доаѓа она што многу луѓе го забележуваат кога внесуваат повеќе течности и во исто време почнуваат да обрнуваат поголемо внимание на тоа што јадат.

Стомакот може да изгледа помалку „тежок“

Ако порано во текот на денот внесот на течности бил низок, а исхраната сиромашна со растителни влакна, зголемувањето на внесот на вода може да придонесе за понормална дигестивна функција.

Затоа, по неколку дена, некој може да почувствува дека стомакот му е помалку надуен и дека празнењето на цревата е поредовно.

Но, не е лимонот тој што ги „топи мастите“.

Ако водата со лимон ги заменила соковите, газираните пијалоци и другите засладени пијалоци, можно е лицето истовремено да го намалило внесот на калории и шеќер – а тоа може да има многу поголемо влијание врз телесната тежина.

По седум дена, најголемата промена можеби не е бројот на вагата, туку чувството на полесно варење и навиката да го започнете денот со чаша вода.

Ако имате горушица или чувствителни заби, лимоните не се идеални за секого. Киселината може да ги влоши симптомите на рефлукс и да придонесе за ерозија на забната глеѓ, па затоа не треба да се смета за задолжителен утрински ритуал.