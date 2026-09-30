Gorenje SimpliCare машини за перење и сушење: паметна едноставност за совршена грижа за алиштата

Свежите алишта не се случајност. Тие се резултат на внимателна грижа, која сега е полесна од кога било благодарение на новата генерација Gorenje SimpliCare машини за перење и сушење. Создадени да се грижат подеднакво и за вашата облека и за самиот апарат, тие спречуваат појава на непријатни мириси, развој на бактерии и обезбедуваат беспрекорна грижа за ткаенините. Наменета за корисници кои сакаат совршено чисти алишта без сложени процедури, линиите G800, G600 и G400 комбинираат паметни решенија кои се грижат за корисникот и за облеката – едноставно, интуитивно и одржливо.

Целосна грижа за алиштата, без компромиси

Сите машини за перење и сушење од сериите G800, G600 и G400 се произведени во Европа и ги обединуваат клучните карактеристики што обезбедуваат беспрекорна чистота, лесно користење, секојдневна удобност и постојано одлични резултати.

Машините за перење располагаат со иновативниот UltraClean систем за самочистење на фиоката за детергент, кој со прскање вода ги отстранува остатоците од детергент и омекнувач, одржувајќи ги внатрешноста и барабанот беспрекорно чисти.

Сите серии на машини за сушење нудат нежно сушење со NatureDry функцијата, која го имитира природното сушење на воздух, но обезбедува резултати за половина од времето. За уште поголема практичност, комбинацијата на функции FastWash&Dry овозможува перење и сушење на дневна количина алишта за само 90 минути.

360° чистота за беспрекорни резултати

Најистакната иновација во серијата G800 е TotalFresh технологијата за вентилација, која спречува до 99,9% развој на бактерии. Со помош на посебен вентилатор кој се активира по секој циклус, внатрешноста на машината се суши, со што се спречува создавање мувла и непријатни мириси. Резултатот е свежина и во машината и на облеката.

Покрај тоа, серијата комбинира повеќе интелигентнифункции, како AntiCrease+, која продолжува да циркулиравоздух по завршувањето на циклусот за алиштата даостанат помалку изгужвани до 12 часа, како и Refresh&Go, што овозможува освежување до 1,5 kg кошули со пареа за само 20 минути.¹

Нежна грижа при сушење

Функцијата NatureDry, достапна во сериите G800, G600 и G400, е особено погодна за чувствителна облека која обично не се суши во машина. Со сушење на температура од само 33,8°C, што е приближно 37% пониско во споредба со стандардните температури на сушење², таа нежно го имитира природното сушење на отворено, но за двојно пократко време. На овој начин можете безгрижно да ги сушите омилените парчиња облека, зачувувајќи го нивниот квалитет, мекост и изглед.

Новата генерација Gorenje SimpliCare машини за перење и сушење комбинира напредна технологија и едноставнаупотреба – за беспрекорна грижа за алиштата штозаштедува време, енергија и грижи. Сите модели од новата Gorenje SimpliCare генерација се достапни на mk.gorenje.com и кај овластените Gorenje партнери.