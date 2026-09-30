„Тие се една од најлошите земји во светот, нè искористуваат“: Трамп жестоко ја обвини Канада, тензиите растат

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ја нарече Канада „една од најлошите земји во светот“. Поради обвинувањата за нефер трговија, стапи во сила забрана за увоз на канадска стока во вредност од милијарда долари.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Канада е „една од најлошите земји во целиот свет“. Изјавата доаѓа во време на зголемени тензии меѓу Вашингтон и Отава, кои ги затегнуваат историски пријателските односи.

„Проблемот е што тие беа многу нефер кон Соединетите Американски Држави. Тие беа една од најлошите земји во светот. Знаете, се сложуваме со Кина, се сложуваме со луѓето и склучуваме добри договори“, рече Трамп во Овалната соба. „Но, навистина беше многу тешко да се соработува со Канада. Тие воведоа царини од 400 проценти и повеќе за нашите земјоделци. Тие нè искористуваат“, додаде тој.

Денес стапи во сила забраната на Трамп за увоз на канадска стока во вредност од речиси милијарда долари, што претставува нова ескалација во трговскиот спор меѓу двете земји. Забраната се однесува на млечни производи, моторни возила и низа алкохолни пијалоци од Канада. При потпишувањето на извршните наредби за забраната, Трамп како причина ја наведе „дискриминацијата“ на американските производи.

Односите меѓу САД и Канада се невообичаено лоши за време на вториот мандат на Трамп. Причината не се само трговските спорови, туку и потезите на претседателот насочени кон припојување на Канада кон Соединетите Американски Држави. Ситуацијата ескалираше во август по неуспехот на трговските преговори, по што двете земји воведоа меѓусебни царини.

Порано овој месец, Карни коментираше дека неговата земја е премногу зависна од „лесните“ економски врски со САД. „Последните 40 години беа период на длабока економска интеграција со Соединетите Американски Држави. Точно е дека тоа беше лесен пат, но нè направи премногу зависни од еден економски партнер. Јасно е дека времето помина“, рече Карни во видео објавено на YouTube на почетокот на септември.