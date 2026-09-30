Доларот во септември забележа најголем раст во однос на еврото во последните 14 месеци

Американскиот долар е на добар пат да го заврши септември со најголем месечен раст во однос на еврото за 14 месеци, поддржан од силниот економски раст во Соединетите Американски Држави и очекувањата за повисоки каматни стапки, додека загриженоста за цените на енергијата и јавниот долг ја оптоварува европската валута.

Еврото падна на 1,1312 долари во вторникот, најниско ниво од мај 2025 година, додека во среда се движеше околу 1,1339 долари во азиското тргување, пишува Ројтерс.

Американската валута доби речиси 2,5 проценти во однос на еврото во текот на септември и е на добар пат за трет последователен квартален раст.

Аналитичарите велат дека доларот е поддржан од силни индикатори за американската економија, додека еврото се соочува со притисоци поврзани со пазарот на енергија и политичката ситуација во Франција. Европските референтни цени на гасот се искачија на највисоко ниво од 2022 година претходно овој месец.

Француските финансиски пазари се истовремено под притисок поради високиот долг и политичките несогласувања пред претседателските избори следната година. Разликата помеѓу приносите на француските и германските државни обврзници надмина 115 базични поени, што е најголем распон од 2012 година.

Посилниот долар, исто така, го турна австралискиот долар под 70 американски центи за прв пат од почетокот на август. Австралиската валута падна на деветнеделно ниско ниво од 0,6959 долари откако податоците за инфлацијата беа малку пониски од очекуваното.