Напиток кој преку ноќ го намалува шеќерот и холестеролот: Се пие само 1 чаша пред спиење

Ова е еден од оние домашни рецепти што привлече големо внимание поради состојките што често се поврзуваат со подобра контрола на шеќерот во крвта и мастите. Јаболко, лук, куркума, црн пипер, лимон и маслиново масло се комбинираат во пијалок што се подготвува за помалку од 10 минути. Но, што навистина можеме да очекуваме од оваа комбинација и како се прави?

Кога зборуваме за природни начини за поддршка на здравјето на срцето, крвните садови и метаболизмот, одредени намирници често се издвојуваат поради нивните состојки.

Лукот е меѓу нив.

Според Националниот центар за комплементарно и интегративно здравје на САД, истражувањата покажуваат дека додатоците на лук може да имаат мал ефект врз намалувањето на шеќерот во крвта кај луѓе со дијабетес, како и на вкупниот и LDL холестеролот кај луѓе со висок холестерол. Сепак, ова не е исто како ефектот на инсулинот, ниту значи дека лукот може да ја замени терапијата.

Во овој рецепт, лукот се комбинира со јаболко, куркума, црн пипер, лимон, маслиново масло и вода.

СОСТОЈКИ

Потребно е:

1 чешне лук

1 јаболко

црн пипер – на врв на мала лажичка

куркума – на врв на мала лажичка

1 лажица маслиново масло

сок од 1 лимон

200 мл вода

Добро измијте го јаболкото, отстранете ги семките и исечете ги на помали парчиња. Ако го користите со кора, најдобро е добро да го измиете.

КАКО СЕ ПОДГОТВУВА ПИЈАЛОКОТ?

Ставете ги сите состојки во блендер и блендајте додека не добиете еднолична смеса.

Подготовката трае само неколку минути.

Ако пијалокот е премногу густ, можете да додадете малку повеќе вода.

Куркумата и црниот пипер не се случајно во иста комбинација. Пиперинот од црниот пипер може да ја зголеми биорасположивоста на куркуминот, главното активно соединение во куркумата. Сепак, NCCIH наведува дека сè уште нема доволно докази за дефинитивно да се каже дека куркумата или куркуминот имаат корисни ефекти кај различни здравствени состојби, вклучително и метаболички нарушувања.

ШТО НОСИ СЕКОЈА ОД ОВИЕ СОСТОЈКИ?

Лукот е најинтересниот дел од рецептот кога станува збор за шеќер и холестерол. Истражувањата покажуваат потенцијално мал ефект врз нивоата на гликоза и LDL холестерол, но резултатите не се такви да лукот може да се смета за лек.

Јаболкото обезбедува влакна, особено ако се користи кора, како и разни растителни соединенија. Целото јаболко е сосема поинаква храна од засладениот сок – влакната го забавуваат варењето и придонесуваат за ситост.

Куркумата содржи куркумин, соединение кое е опширно проучувано за неговите различни потенцијални ефекти. Сепак, нема доволно докази за тврдењето дека „ја поправа работата на панкреасот“ или лечи дијабетес.

Црниот пипер во рецептот првенствено игра улога во комбинација со куркума, бидејќи пиперинот може да ја зголеми апсорпцијата на куркумин.

Маслиновото масло е извор на мононезаситени масти и е дел од исхраната поврзани со подобро кардиометаболичко здравје.

Лимонот дава витамин Ц, киселост и свежина на пијалокот, но самиот лимон не е „чистач на крвни садови“ или лек за висок шеќер во крвта.

МОЖЕ ЛИ НАВИСТИНА ДА „ГО НАМАЛИ ШЕЌЕРОТ ПРЕКУ НОЌ“?

Треба да се направи важна разлика.

Иако некои од состојките во овој рецепт имаат истражени ефекти врз гликозата или липидите, нема добри докази дека една чаша од овој пијалок го нормализира шеќерот или холестеролот преку ноќ.

Американското здружение за дијабетес наведува дека додатоците во исхраната не се докажани како ефикасна опција за намалување на гликозата или управување со дијабетесот и предупредува дека одредени препарати можат да влијаат на ефектите на лековите.

Затоа, овој пијалок може да биде дел од разновидна исхрана, но не треба да биде замена за терапија, препишана диета или контроли.

А ШТО Е СО ХОЛЕСТЕРОЛОТ?

Повторно, лукот добива најголемо внимание овде.

NCCIH наведува дека додатоците во исхраната со лук може да доведат до мало намалување на вкупниот и LDL холестеролот кај луѓе со висок холестерол. Тоа е интересно, но не е исто како брзо „чистење на крвните садови“.

Затоа, пофер е да се каже дека рецептот содржи неколку намирници што се вклопуваат во поздрава исхрана отколку да се ветува дека една чаша ќе го реши високиот холестерол.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Ако имате дијабетес, инсулинска резистенција, висок холестерол или користите терапија за шеќер, крвен притисок или згрутчување на крвта, не ја менувајте терапијата по сопствена иницијатива поради овој пијалок.

Лукот може да го зголеми ризикот од крварење, особено во форма на додаток и кај луѓе кои користат лекови како што се антикоагуланси или аспирин. Куркумата може да има и несакани ефекти и интеракции со лекови.

Со други зборови: рецептот може да биде интересен додаток во менито, но не е „природен лек“ за дијабетес или висок холестерол.