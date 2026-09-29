Презентирани резултати од системот EES: 210 милиони влезови во ЕУ, 70.000 луѓе одбиени

Европскиот комесар за внатрешни работи и миграција, Магнус Брунер, денес изјави дека системот за влез и излез (EES), чија целосна имплементација започна во април оваа година, дал резултати и дека за една година биле регистрирани 210 милиони граѓани на ЕУ од земји кои не се членки, а 70.000 биле спречени да влезат.

На прес-конференција во Брисел, каде што зборуваше за пет точки за зајакнување на отпорноста и безбедноста на надворешните граници на ЕУ, тој рече дека овој систем ја подобрил заштитата на надворешните граници на ЕУ.

„70.000 луѓе беа одбиени и запрени на границата поради погрешни, лажни документи. Од овие 70.000, 2.000 луѓе беа запрени поради тоа што претставуваа безбедносна закана за ЕУ, што е поврзано со тероризам, трговија со дрога, организиран криминал. Системот за влез и излез е огромен и значаен поттик за нашата безбедност бидејќи знаеме кој влегува во Европската унија, кога и каде и кој треба да ја напушти ЕУ. Тоа носи голема промена“, рече Брунер.

Тој, исто така, оцени дека европските реформи во областа на миграцијата функционираат и ги покажаа првите резултати, односно дека во последните две години, нелегалните гранични преминувања се намалија за повеќе од 55 проценти, а од оваа година за уште една третина.

Според него, сето ова доведе до рекордно низок број барања за азил.

„Доколку се намали бројот на нелегални преминувања, ќе се намали и бројот на барања за азил, особено во оние земји што порано беа главни дестинации“, рече Брунер, наведувајќи ги како пример Австрија, која сега враќа повеќе луѓе отколку што прима барања за азил, и Германија, каде што бројот на барања за азил е намален за 80 проценти.

Тој, исто така, изјави дека бројот на барања за азил е намален во Шведска и Италија.

„Ова е вистинска промена и покажува дека нашите реформи навистина функционираат. Пактот за азил и миграција е наш темел, темел на сите реформи. Тој е исто така дел од решението, а за неколку недели ќе презентираме извештај за напредокот кога станува збор за спроведување на пактот“, рече Брунер.

Тој подвлече три важни теми неопходни за намалување на нелегалната миграција – посилен и нов мандат на Фронтекс, активна миграциска дипломатија и нова европска рамка за итен одговор што ќе им овозможи на земјите од ЕУ да се справат со сценарија во кои се организираат масовни движења и се користат како оружје против Европската Унија.

Зборувајќи за шпанската енклава Сеута и настаните од ова лето, кога голем број нелегални мигранти се обидоа да влезат во ЕУ од Мароко, Брунер рече дека поддршката на ЕУ за таа енклава е многу конкретна – со 115 милиони евра итна помош за посилна заштита, за побрзо враќање, а исто така и хуманитарна помош.

„Каде што беше потребно, Фронтекс, Европол, нашата агенција за азил, ја засилија својата поддршка. Она што всушност се случи во тие 48 часа беше еден вид стрес-тест за ЕУ ​​и мислам дека го поминавме овој тест, но не можеме и нема да се вратиме на вообичаеното работење. Искуството со Сеута ни кажува точно каде треба да ја фокусираме нашата енергија – на поголема отпорност, но и на поголема брзина и на предвидување и подготовка пред настаните да станат вонредни состојби“, рече Брунер.

Во оваа смисла, додаде тој, спроведувањето на пактот е клучно.

Тој ја истакна важноста на петте специфични чекори што ги објави претседателката на ЕК, Урсула фон дер Лајен, веднаш по кризата, имено поинтензивна соработка со земјите надвор од ЕУ, зајакнување на Фронтекс, подобрување на системот за рано предупредување, законско гонење на шверцерите и нивниот имот, зајакнување на враќањето на мигрантите, каде што Европол мора да игра посилна улога.