Едноставна промена во исхраната може да го забави биолошкото стареење

Промената на односот на храната во исхраната може да помогне во забавувањето на биолошкото стареење на телото за само неколку недели, покажува нова студија.

Научници од Универзитетот во Сиднеј спроведоа студија во која учествуваа 104 лица на возраст од 65 до 75 години. Потоа учесниците беа поделени во четири групи, а во текот на четири недели, истражувачите ѝ обезбедија на секоја група различен вид оброк, објавува Science Focus.

Едната група доби полувегетаријански оброци со висока содржина на масти. Другата доби полувегетаријански оброци со висока содржина на јаглехидрати. Третата група доби мешана исхрана, која вклучуваше храна од животинско и растително потекло, со висока содржина на масти, додека четвртата група беше на мешана исхрана со висока содржина на јаглехидрати.

На почетокот и на крајот од четиринеделниот период, беше измерена биолошката возраст на учесниците – еден вид целокупна проценка на функцијата и метаболизмот на клетките. За ова, беше користен методот Клемера-Дубал, кој ги зема предвид различните биомаркери и параметри, вклучувајќи го нивото на инсулин, холестеролот и крвниот притисок.

Најмалку промени беа забележани во групата со мешана исхрана и богата со масти, чија исхрана беше најслична на онаа што ја имаа учесниците пред почетокот на студијата.

Сепак, сите три други групи покажаа намалување на биолошката возраст на крајот од четири недели. Најизразено намалување беше забележано во групата што јадеше храна од животинско и растително потекло, со поголем внес на јаглехидрати и помал внес на масти.

Важно е што тие јаглехидрати беа минимално преработени – повторувањето на студијата со купен бел леб и кеса чипс немаше да даде толку позитивен резултат.

Овие промени се „во согласност со претходните докази дека исхраната богата со сложени јаглехидрати може да го продолжи животниот век и да го подобри метаболичкото здравје“, велат научниците во нивните наоди објавени во списанието Aging Cell.

Д-р Кејтлин Ендрус, водечки автор на студијата, рече дека истражувањето покажува како „исхраната навистина може да има значаен ефект врз нашата физиологија, дури и во релативно кратки периоди и во подоцнежниот живот“.

„Мислам дека има многу смисла да се префрли фокусот од ограничувањето на храната на целокупниот квалитет и рамнотежа на исхраната“, додаде таа. „Мали, реални и одржливи промени во целокупниот квалитет на исхраната сепак можат да имаат значително влијание врз здравјето како што старееме“.