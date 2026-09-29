Wall Street: Dow Jones падна за повеќе од 300 поени на почетокот на неделата

Акциите паднаа во понеделникот под притисок од наглиот пораст на приносите од државните обврзници на почетокот на неделата.

Индексот на индустрискиот просек Доу Џонс падна за 347,11 поени, или 0,67%, и заврши со тргување на ниво од 51.481,51 поени. Акциите на Боинг влијаеја на индексот, завршувајќи го денот со пад од речиси 7% откако Федералната администрација за воздухопловство (FAA) објави дека нема да го сертифицира моделот 737 Max 10 на воздухопловниот гигант додека не се процени нова софтверска грешка.

Индексот S&P 500 падна за 0,77% на 7.683,69 поени, додека Nasdaq Composite изгуби 0,92% на 26.820,38 поени. Во најниските моменти на тргување, Доу забележа загуба од повеќе од 400 поени, а S&P 500 падна за околу 1%.

Главните индекси се опоравија од најниските нивоа на пладне откако CNN и Axios, повикувајќи се на претставници на Белата куќа, објавија дека претседателот Доналд Трамп е отворен за ублажување на санкциите врз Иран поради нуклеарните прашања. Овие извештаи доведоа до значителен пад на цените на суровата нафта од нивните дневни максимуми.

Од друга страна, приносите на државните обврзници го продолжија трендот на остар раст забележан минатата недела. Приносот на референтната десетгодишна државна обврзница се искачи над 5,2%, додека приносот на триесетгодишната обврзница надмина 5,5%. И двата вида обврзници се тргуваа на нивоа близу до повеќегодишни максимуми.

Овие приноси „значително се зголемија денес, што предизвикува разбирлива слабост на пазарот“, изјави за CNBC Џастин Бергнер, менаџер на портфолио во Gabelli Funds. „Конкуренцијата за капитал предизвикана од инвестиции од компании што управуваат со хиперскалабилни инфраструктури со вештачка интелигенција… исто така ги притиска потрошувачите со повисоки каматни стапки, правејќи го пазарот уште поедностран отколку што веќе беше.“

Неколку акции поврзани со вештачката интелигенција го предводеа падот на главните индекси во понеделник. Акциите на „Advanced Micro Devices“ и „Micron Technology“ паднаа во текот на денот за 3,6% и 2,6%, соодветно. „Amazon“ и „Microsoft“ исто така ослабеа малку за 1%, додека „Meta Platforms“ забележаа пад од 4,8%. Сепак, „Nvidia“ го отфрли трендот кај хиперскаларните и другите акции за вештачка интелигенција. Акциите пораснаа за 1,7% откако компанијата во понеделник објави дека планира да откупи дополнителни 150 милијарди долари од своите акции, со што вкупната вредност на програмата за откуп на акции достигна 235 милијарди долари.

Волстрит излегува по победничка недела откако технолошките и технолошките имиња постигнаа подобри резултати. „Meta“ порасна за речиси 13% во тој период, додека трговците го поздравија агентот за вештачка интелигенција на компанијата, „Muse“. „Microsoft“ порасна за повеќе од 4%, додека „Apple“ и „Nvidia“ напредуваа за повеќе од 1%.