Дури и Американците со средни приходи имаат проблеми да ја плаќаат киријата

Секој петти Американец на возраст меѓу 18 и 64 години минатата година имал проблеми со плаќањето на киријата, вклучително и голем број домаќинства со средни приходи, покажува нов извештај на „Urban Institute“, кој го пренесува „Bloomberg“.

Бројот на луѓето во работоспособна возраст кои доцнеле со плаќањето на киријата или не биле во можност да го платат целиот износ, се зголемил за речиси 17 отсто во однос на 2024-та година, покажува истражувањето. Уделот на станарите во оваа возрасна група кои имале проблеми во 2025-та година бил највисок откако „Urban Institute“ во 2019-та година почнал да собира податоци за своето истражување „Благосостојба и основни потреби“. За секое годишно истражување се собираат одговори од најмалку 7.500 граѓани во работоспособна возраст.

Катрин Рејнолдс, една од авторките на истражувањето и главен соработник за политики во институтот, вели дека зголемувањето на проблемите со кои се соочуваат станарите се чини дека е последица и на истекувањето на владините програми за поддршка воведени за време на пандемијата, но и на општото зголемување на трошоците за основните стоки и услуги.

Значајно е тоа што дури и домаќинствата со подобра финансиска состојба почнале да доцнат со плаќањата, истакнува Рејнолдс. Уделот на станарите со средни приходи кои имале проблеми со плаќањето со години бил стабилен и се движел меѓу 13 и 14 отсто. Но, во 2025-та година тој се зголемил на речиси 22 отсто.

„Секако, домаќинствата со најниски приходи и натаму се оние со најголеми станбени потреби. Но, многу е загрижувачки што почнуваме да забележуваме дека овој тренд се појавува и кај луѓето со средни приходи“, вели Рејнолдс.

Зголемениот финансиски притисок врз станарите со средни приходи може дополнително да го зголеми притисокот врз домаќинствата со најниски приходи, посочува таа.

Станарите често избираат станови чија кирија е пониска од максималниот износ што можат да си го дозволат, покажува истражувањето. Поради тоа, со зголемувањето на бројот на домаќинства кои се натпреваруваат за станови во понискиот ценовен сегмент, остануваат сè помалку имоти за луѓето кои немаат друг избор освен да изнајмуваат станови од најевтиниот сегмент на пазарот.

Истражувачите од „National Low Income Housing Coalition“ проценуваат дека веќе постои недостиг од 7 милиони станови во најнискиот сегмент на пазарот за изнајмување.

„Urban Institute“ следи како широк круг Американци се справуваат со секојдневните трошоци. Учесниците во истражувањето биле прашани како успеваат да ги плаќаат не само трошоците за домување, туку и другите основни сметки, како оние за комунални услуги и храна. Истражувачите истакнуваат дека проблемите со плаќањето на основните сметки се меѓусебно поврзани.

Податоците покажуваат дека проблемите со достапноста на домувањето се поголеми кај станарите отколку кај сопствениците на домови. Минатата година, речиси 21 отсто од станарите имале проблеми со плаќањето на сметките за гас, бензин или електрична енергија, во споредба со 13 отсто од вкупното население во работоспособна возраст.

Истражувачите ја нагласуваат потребата од поголем број достапни станови и повикуваат на низа мерки, вклучително и промени во начинот на користење на земјиштето и реформи во урбанистичкото планирање.

Тие исто така препорачуваат итна помош за станарите, вклучително и вонредна помош за плаќање кирија, мерки за стабилизирање на кириите, ограничување на трошоците за осигурување на имотите, како и зголемување на финансирањето на програмите за обезбедување домување и други форми на јавна помош.