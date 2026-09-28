PPC и Amazon Web Services ќе соработуваат на развој на центар за податоци во Грција

PPC и Amazon Web Services (AWS) потпишаа Меморандум за разбирање (MoU) со кој се поставува рамката за развој на објект на центар за податоци во Агиос Димитриос, Грција. Проектот во почетната фаза предвидува 300 MW влезна моќност, со можност за понатамошно проширување до 1 GW, под услов на дополнителни договори и исполнување на потребните услови.

Според Меморандумот, PPC ќе ја обезбеди локацијата, објектите и придружната енергетска инфраструктура, додека AWS ќе ја инсталира и управува со ИТ инфраструктурата на центарот за податоци. Предвидено е AWS да го земе објектот под долгорочен закуп од 15 години, по неговото завршување, согласно условите што допрва треба да бидат финализирани.

Особено значаен аспект на проектот е неговата поврзаност со обновливата енергија. AWS и PPC имаат намера да склучат долгорочни договори за купување и снабдување со електрична енергија од обновливи извори. На тој начин, проектот ја поврзува изградбата на дигитална инфраструктура со зголеменото користење на обновлива енергија и со целта на Amazon да постигне нето-нула јаглеродни емисии во своето работење до 2040 година.

Дополнително, PPC и AWS планираат да истражат повеќегодишна соработка во облак-технологиите и вештачката интелигенција, со цел поддршка на дигиталната трансформација на PPC. Ова ја проширува соработката надвор од самиот проект за центарот за податоци и отвора простор за примена на напредни дигитални технологии во енергетскиот сектор.

PPC има присуство и на нашиот енергетски пазар преку ЕДС, компанија активна во трговијата и снабдувањето со електрична енергија на слободниот пазар.