Владата го продолжи рокот за примена на намалената стапка на ДДВ за горивата од 18% на 10% до 12 октомври 2026 година

На денешната седница, Владата донесе одлука за продолжување на рокот за примена на намалената стапка на ДДВ за горивата од 18% на 10%, до 12 октомври 2026 година.

Со одлуката се обезбедува продолжување на мерката со која се овозможува намалена даночна стапка, со цел да се обезбеди стабилност и заштита на животниот стандард на граѓаните.

Владата продолжува внимателно да ги следи состојбите и движењата на цените, со цел навремено преземање соодветни мерки во интерес на граѓаните и економијата, се вели во соопштението.

Со последната Одлука на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (РКЕ) се изврши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,19%.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се намалија за 1,50 денари за литар, додека малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголеми за 5,50 денари за литар.

Моментално максималните цени на нафтените деривати изнесуваат:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 99,00 (денари/литар)

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 101,00 (денари/литар)

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 104,50 (денари/литар)

Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 114,50 (денари/литар)

Мазут М-1 НС 50,078 (денари/килограм)