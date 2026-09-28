Flying Tiger Copenhagen го продолжува регионалното проширување: целта е присуство на шест пазари до крајот на 2027 година

Flying Tiger Copenhagen, препознатлив по данскиот дизајн, креативните производи и пристапните цени, продолжува да го зајакнува своето присуство на Западен Балкан. Брендот е присутен и во Северна Македонија, со продавници во East Gate Mall и Skopje City Mall во Скопје, Palma Mall во Тетово и Bliss Mall во Битола.

За развојот на брендот во регионот, плановите за натамошно проширување и промените во малопродажниот сектор зборува Силвио Ќиќја, извршен директор на Flying Tiger Copenhagen за Западен Балкан. Според него, потенцијалот на регионот се темели на потрошувачи кои се отворени кон меѓународни брендови и сè повеќе бараат производи што ги спојуваат квалитетот, дизајнот и разумната цена. Компанијата во моментов работи на четири пазари, а нејзината цел е до крајот на 2027 година да биде присутна на шест, паралелно разгледувајќи можности за влез и на нови пазари во Европската Унија.

Flying Tiger Copenhagen го започна своето присуство во Северна Македонија во 2025 година, како дел од регионалната стратегија за проширување на компанијата. Кои беа главните фактори што ја направија Северна Македонија и регионот привлечни за инвестирање и како го оценувате досегашниот развој на брендот?

Северна Македонија и пазарите во регионот имаат значителен развоен потенцијал, поддржан од релативно млада потрошувачка база која е отворена кон меѓународни брендови и сè повеќе бара производи што комбинираат квалитет, дизајн и разумна цена. Во овој контекст, верувавме дека концептот на Flying Tiger Copenhagen природно се вклопува на пазарот.

Нудиме широк спектар на производи засновани на дански дизајн, функционалност и креативност, со цени достапни за широка база на потрошувачи. Развојот на Flying Tiger Copenhagen е поддржан и од искуството и капацитетите на BALFIN Group, една од најзначајните инвестициски групации во регионот. За нас, тоа е силна основа за градење одржливо и долгорочно присуство на пазарите каде што работиме.

Досегашниот развој го оценуваме позитивно. Прифаќањето на брендот и интересот на потрошувачите се охрабрувачки и ни даваат сигурност да продолжиме со развојот. Проширувањето од Скопје во Тетово и Битола го одразува потенцијалот што го гледаме на македонскиот пазар на долг рок.

Flying Tiger Copenhagen е познат по комбинацијата од дански дизајн, функционалност и достапни цени. Како е прифатен овој концепт од потрошувачите во Северна Македонија и на кој начин се вклопува во начинот на купување и животниот стил во регионот?

Една од карактеристиките на Flying Tiger Copenhagen е што, и покрај јасниот дански идентитет, концептот е лесно разбирлив и близок до потрошувачите на различни пазари. Во Северна Македонија и во регионот, семејството, домот, подароците и моментите поминати заедно имаат посебно значење. Значаен дел од нашиот асортиман е поврзан со овие моменти: од производи за домот и децата до креативни предмети за празници, подароци и активности во кои можат да уживаат семејството и пријателите.

Потрошувачите добро реагираат и на нашиот пристап кон дизајнот. Дури и релативно едноставен производ може да има креативен, функционален или неочекуван елемент. Тоа додава вредност на искуството при купување и е во согласност со нашата филозофија.

Проширувањето на нови пазари не подразбира само отворање продавници, туку и градење одржлива оперативна и организациска структура. Како се развива присуството на компанијата и каква улога играат инвестициите во локалните тимови и капацитети во оваа стратегија?

За нас, проширувањето не се мери само според бројот на продавници. За еден бизнис да се развива одржливо, мора паралелно да се градат структурите, процесите и тимовите што можат да го поддржат овој раст на долг рок.

Flying Tiger Copenhagen моментално работи на четири пазари, а нашиот план е да бидеме присутни на шест пазари до крајот на 2027 година. Овој раст бара инвестиции не само во мрежата на продавници, туку и во организацијата, во локалните тимови и во градењето капацитети што можат да го поддржат развојот на бизнисот на секој пазар. Ни требаат тимови што го познаваат пазарот, го разбираат потрошувачот и во исто време се способни да ги имплементираат стандардите и културата на меѓународен бренд како Flying Tiger Copenhagen.

Во исто време, работењето на неколку пазари ни овозможува да споделуваме искуства, да градиме поефикасни процеси и да создаваме структура што може да го поддржи не само тековниот раст, туку и понатамошното проширување во наредните години.

По речиси една година присуство во Северна Македонија, кои се главните лекции што ги научивте од пазарот? Дали имаше елементи што ве изненадија во однесувањето на потрошувачите, перформансите на категориите производи или начинот на кој се перципира брендот?

Една од главните лекции е дека потрошувачите релативно брзо го разбраа концептот на Flying Tiger Copenhagen. Брендот беше добро прифатен од различни профили на потрошувачи, што потврдува дека нашите производи не се ограничени на одредена категорија или возрасна група.

Забележавме интерес и за функционалните производи за секојдневна употреба и за категориите со посилен креативен, декоративен или забавен елемент. Сезонските колекции и производите поврзани со одредени моменти од годината покажаа дека потрошувачите добро реагираат на новитетите и на постојаното обновување на нашиот асортиман.

Друг позитивен показател е подготвеноста на потрошувачите повторно да ја посетат продавницата. За нас тоа е многу важно, бидејќи откривањето е суштински дел од концептот: продавницата треба постојано да нуди нови причини за посета.

Малопродажниот сектор брзо се трансформира, под влијание на дигитализацијата, менувањето на однесувањето на потрошувачите и зголеменото внимание на одржливоста. Како Flying Tiger Copenhagen се справува со овие случувања и кои ги сметате за главни стратешки приоритети за наредните години?

Однесувањето на потрошувачите се менува, а со тоа се менува и улогата на физичката продавница. Веруваме дека продавницата продолжува да има централна улога, особено за концепт како што е Flying Tiger Copenhagen, каде контактот со производот, презентацијата и елементот на откривање се важен дел од искуството.

Од друга страна, дигиталните канали ни овозможуваат да ја прошириме оваа врска надвор од посетата на продавницата. Тие се важна алатка за воведување нови производи и колекции, за создавање инспирација и за подиректна комуникација со потрошувачот.

Одржливоста е исто така насока која добива сè поголемо значење за индустријата. Ова се поврзува со начинот на кој се размислува за производите, материјалите, пакувањето и оперативните процеси. За пазарите на кои работиме денес и оние каде што имаме намера да се прошириме, нашите приоритети остануваат внимателен развој на мрежата, консолидација на брендот, континуирано подобрување на искуството на клиентите и градење капацитети кои ни овозможуваат одржлив раст.

Гледајќи напред, каква е вашата визија за развојот на Flying Tiger Copenhagen во следните неколку години? Како го гледате проширувањето на мрежата на пазарите каде што работите денес и можностите за влез на нови европски пазари?

Нашата амбиција е Flying Tiger Copenhagen да изгради силно и долгорочно присуство на пазарите каде што работиме и, во исто време, да продолжиме да се шириме кон нови европски пазари. Моментално сме присутни на четири пазари и целта е да работиме на шест пазари до крајот на 2027 година. Паралелно, ја разгледуваме можноста за проширување на активноста на три пазари во Европската Унија, што го става развојот на компанијата во поширока перспектива отколку само регионот каде што ја започнавме активноста.

Проширувањето на мрежата на продавници ќе остане важен дел од нашата стратегија, но нашиот пристап не е да растеме само преку бројот на продажни места. Секој нов чекор мора да биде поддржан од здрава оперативна структура, вистински тимови и добро разбирање на пазарот на кој влегуваме.

Во наредните години ќе продолжиме да инвестираме во мрежата на продавници, во развојот на тимовите, во зајакнувањето на брендот и во подобрувањето на искуството на клиентите. Нашата долгорочна цел е да изградиме платформа за одржлив развој за Flying Tiger Copenhagen, со постојано проширување на европското присуство, притоа одржувајќи го она што го прави нашиот концепт препознатлив: дизајн, креативност, пристапност и задоволство од откривање на нешто ново.