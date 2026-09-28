Навика која многумина ја сметаат за здрава може да им наштети на бубрезите

Бубрезите имаат важна улога во телото – тие ја филтрираат крвта, ги отстрануваат отпадните материи и вишокот вода и помагаат во одржувањето на соодветната рамнотежа на течностите и минералите.

Сепак, експертите предупредуваат дека навиката што многумина ја сметаат за здрава може да биде дополнителен товар за овие органи.

Станува збор за долгорочен и прекумерен внес на протеини.

Докторот по семејна медицина Ума Дарџи предупредува дека почетните фази на заболување на бубрезите честопати не предизвикуваат забележителни симптоми. Затоа едно лице може да се чувствува целосно здраво иако функцијата на бубрезите е веќе ослабена.

Како премногу протеини ги оптоваруваат бубрезите

Интернистот Џошуа Кињонес објаснува дека кога телото прима повеќе протеини отколку што му е потребно, мора да го разгради вишокот. За време на тој процес, се создаваат отпадни материи, меѓу кои е и уреата, а бубрезите се тие што имаат задача да ги отстранат од телото.

Големите количини на протеини затоа можат да предизвикаат дополнителен товар на филтрите на бубрезите. Кињонес предупредува дека со текот на годините, таквото постојано оптоварување може да придонесе за оштетување на чувствителните структури на бубрезите. Посебна претпазливост е потребна кај луѓето кои веќе имаат проблеми со бубрезите.

Сепак, експертите нагласуваат дека еден оброк со голема количина на протеини кај здрава личност е малку веројатно да предизвика оштетување на бубрезите. Урологот С. Адам Рамин истакнува дека долгорочниот и прекумерен внес на протеини е многу поважен од повремениот оброк со висока содржина на протеини.

Кињонес исто така наведува дека изворите на протеини од растителна основа се генерално подобар избор за здравјето на бубрезите и срцето.

Колку протеини му се потребни на телото зависи од здравствената состојба, исхраната и индивидуалните потреби. Одредени знаци, како што се пенеста урина или оток на стапалата и глуждовите, може да укажуваат на проблеми со бубрезите и не треба да се игнорираат.

Целта, како што нагласуваат лекарите, не е да се избегнуваат протеините, туку да се консумираат во вистинската количина и како дел од балансирана исхрана.