Купување недвижности во Грција: Што значи најавениот данок од 15 проценти за купувачите од Македонија?

Купувањето недвижности во Грција би можело да стане значително поскапо за граѓаните на Македонија од 2027 година. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис најави зголемување на данокот за пренос на станбени недвижности за купувачи од земји кои не се членки на Европската Унија – од сегашните приближно 3 на дури 15 проценти.

Тој изјави дека големата побарувачка на странски купувачи во одредени делови од Грција ги зголемува цените на недвижностите и им отежнува на грчките граѓани да добијат сопствен дом. Повисокиот данок треба да ги обесхрабри некои купувачи од трети земји и да го намали притисокот врз цените.

Што точно значи тоа во парична смисла?

Еве што би значело тоа конкретно:

-за недвижности во вредност од 150.000 евра, сегашниот данок е околу 4.635 евра, додека со најавената стапка би изнесувал приближно 22.500 евра.

Затоа, цената на купување би била повисока за речиси 18.000 евра, според Никана.

Како ова влијае на постојните сопственици?

Оваа промена нема да се однесува на луѓе кои веќе поседуваат имот во Грција – тие нема да ја платат разликата во данок подоцна. Сепак, тоа би можело да ги погоди ако сакаат еден ден да го продадат.

Доколку нашите граѓани се помалку заинтересирани за купување поради новиот данок, на сопствениците би можело да им биде потешко да најдат купувач или да ја достигнат посакуваната цена.

Кога стапува на сила зголемувањето?

Важно е да се нагласи дека засега ова е само официјално соопштение од грчкиот премиер. Законот сè уште не е усвоен и не се познати сите детали, исклучоци и преодни правила.

Како што објави порталот Nikana.gr, до 8 септември 2026 година:

-постои официјално политичко соопштение; -сè уште не е објавен нацрт-закон; -законот не е усвоен во парламентот;

-не е објавен во грчкиот службен весник; -не се познати сите исклучоци или преодни правила.

Затоа е прерано да се тврди дека е сигурно дека секој граѓанин на Македонија ќе плаќа точно 15 проценти од 1 јануари.

Остануваат отворени многу прашања на кои никој засега нема дефинитивен одговор:

-Што ако имате македонски пасош и пасош на ЕУ? Ако, покрај македонскиот пасош, имате и пасош од членка на ЕУ (на пр. германски, унгарски, бугарски), според логиката на нештата, овој данок не треба да важи за вас, но се чека официјална потврда во текстот на законот.

-Дали се однесува на квадрати и деловни простории? Во својот говор, премиерот Мицотакис експлицитно го употреби зборот живеалиште (katoikia), што значи станбена зграда (куќи, станови, станови). Дали новиот данок ќе се прошири на земјиште и деловни простории засега не е познато.

-Што е со жителите и специфичните ситуации? Текстот на законот сè уште не дефинира како ќе се третира:

-граѓаните на Макдонија кои имаат постојан престој или се даночни жители во Грција;

-брачни парови во кои едниот брачен другар е државјанин на ЕУ, а другиот е државјанин на Македонија;

-купување недвижен имот преку компанија регистрирана во ЕУ;

-купување со сосопственост со граѓанин на ЕУ.

Што ако купувате имот оваа есен или веќе сте платиле аконтација?

Законот сè уште не е донесен и сите купувања во моментов се извршуваат според постојниот закон со данок од 3,09%. Доколку новиот закон воопшто се донесе, се очекува дека ќе има преоден период за веќе започнатите процеси.

Во моментов нема причина за паника или откажување – купувањата и продажбите сè уште се извршуваат според старите услови.