УЈП бара 37 нови луѓе: Еве колку државата плаќа ИТ асистент, даночен референт и човек за заплена на имот

Работа со даноци, наплата на долгови, ИТ безбедност, регистрација на даночни обврзници, па дури и попис, процена и заплена на движен и недвижен имот. Управата за јавни приходи отвори 37 работни места на определено време, а огласот е интересен и поради една работа која обично прва ја бараме кога ќе видиме понуда за работа – платата.

Кај дел од позициите основната нето-плата е 35.814 денари, кај други се движи околу 26 до 29 илјади денари, а има и работни места за кои претходно искуство во струката воопшто не е услов. Огласот е објавен на 22 септември поради привремено зголемен обем на работа во фискалната 2026 година, а вработувањата се на определено време.

Едно од местата е за асистент за ИТ безбедност во Генералната дирекција во Скопје. За кандидатот се бара соодветно високо образование од областа на електричното, електронското или информатичкото инженерство, познавање на еден од трите наведени јазици – англиски, француски или германски, како и работа со компјутерски програми. Интересно е што во условите стои „со или без работно искуство во струката“, а основната нето-плата е 35.814 денари. Истата плата е наведена и за помлад асистент за имплементација на даноци во повикувачкиот центар, како и за повеќе други позиции за кои се бара високо образование.

Но веројатно најнеобично звучи работното место со прилично долг назив, помлад даночен извршител за попис, процена, заплена и јавна продажба на движни предмети и недвижности. Станува збор за позиција во секторот за наплата и управување со долгови. Може да се пријават кандидати со соодветно образование од економија и бизнис или право, а и тука УЈП навела дека кандидатот може да биде со или без работно искуство во струката. Основната нето-плата повторно е 35.814 денари. За друга позиција – даночен извршител за попис, процена и заплена, за која може да се конкурира и со соодветно средно или више образование и се бара најмалку една година искуство, основната нето-плата е 27.707 денари.

Огласот не е само за Скопје. Работни места има во регионалните дирекции и даночните одделенија во повеќе градови. Во Битола, на пример, се бара помлад инспектор со основна нето-плата од 35.814 денари, а за позицијата помлад даночен контролор е наведена плата од 29.145 денари. Во Охрид се бара помлад асистент за услуги на даночни обврзници со плата од 35.814 денари, додека во Прилеп има повеќе различни позиции – од даночно сметководство и работа со даночни обврзници до попис и заплена на имот. Работни места има и во Кавадарци, Струмица, Валандово и Тетово.

Разликите во платите се гледаат и според образованието и конкретното работно место. За помлад даночен референт за даночно сметководство во Прилеп, на пример, се дозволува најмалку средно или више образование и кандидат со или без работно искуство, а основната нето-плата е 26.046 денари. Помошен даночен референт за регистрација на даночни обврзници во Валандово треба да има најмалку три години искуство, а платата е 29.145 денари. Кај повеќе од позициите со високо образование и без задолжително претходно искуство, пак, се повторува износот од 35.814 денари.

Токму платите веројатно ќе бидат делот од огласот околу кој ќе има најмногу коментари. Последниот објавен податок на Државниот завод за статистика покажува дека просечната нето-плата во земјава во јули 2026 година изнесувала 48.499 денари. Тоа значи дека и највисокиот износ што се појавува кај повеќе од овие почетни позиции во УЈП – 35.814 денари, е за околу 12.700 денари под актуелната просечна нето-плата во државата. Секако, споредбата треба да се чита внимателно, бидејќи националниот просек ги опфаќа сите сектори, занимања и нивоа на искуство, додека овде станува збор за конкретни работни места, голем дел од нив со „помлад“ или „асистент“ во називот.

Од друга страна, огласот покажува нешто што може да биде интересно за луѓето што допрва влегуваат на пазарот на труд. За повеќе позиции со високо образование УЈП експлицитно дозволува кандидатите да бидат без работно искуство во струката. Истото важи и за некои работни места за кои е доволно средно или вишо образование. Во време кога младите често се среќаваат со она добро познато „бараме искуство за да ве вработиме, а не можете да стекнете искуство ако никој не ве вработи“, тоа е детал што вреди да се забележи.

Сепак, има една важна работа за сите што сега ќе помислат да ја подготват биографијата. Огласот е објавен на 22 септември и рокот за пријавување беше краток, па текстов не треба да се чита како актуелен повик за аплицирање. Она што останува интересно и по затворањето на конкурсот е нешто друго – колку државата во моментов вреднува вакви работни места.

Затоа што зад службените називи од типот „ДАН0101В04011“ на крајот стои многу едноставна сметка. За човек кој треба да работи со долгови, даноци, граѓани, ИТ системи или заплена на имот, основната нето-плата во овој оглас се движи од околу 26 илјади до 35.814 денари, зависно од позицијата.

А кога тие бројки ќе се стават до денешните цени и просечната плата во Македонија, секој кандидат сам ќе процени дали државното работно место му е доволно привлечна понуда.

Огласот можете да го видите на следниот ЛИНК.

Б.С.