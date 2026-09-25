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Отворен повикот за новата сезона на „НЛБ Спорт за млади“

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нлб

НЛБ Банка го отвори повикот за сезоната 2026/2027 на проектот „НЛБ Спорт за млади“, наменет за локални спортски клубови што работат со најмалку 30 деца и младинци во категории до 15 години. Клубовите од областа на фудбалот, кошарката, ракометот, одбојката и боречките вештини можат да аплицираат за финансиска поддршка до 7 октомври 2026 година.

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Проектот низ годините ги поврзува младите, спортот и локалните заедници низ земјата. Досега со програмата беа опфатени над 4.000 деца од целата држава, со подеднаква вклученост на девојчиња и момчиња од различни етнички заедници, придонесувајќи кон инклузивност и меѓусебно зближување.

Со поддршка на клубовите што секојдневно работат со најмладите, иницијативата на НЛБ Банка придонесува и за создавање здрави спортски навики и развој на дисциплина, истрајност и тимски дух. Локалните клубови им помагаат на децата да останат активни, да го развиваат својот потенцијал и да го прифатат спортот како дел од здравиот начин на живот.

Пријавувањето се врши преку веб-страницата на НЛБ Банка Скопје: Аплицирајте за „НЛБ Спорт за млади

„НЛБ Спорт за млади“ е дел од пошироката иницијатива на НЛБ Групацијата за развој на младинскиот спорт и создавање еднакви можности за вклучување на децата, без оглед на средината од која доаѓаат.

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