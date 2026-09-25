Кина и САД го продолжија трговското примирје до февруари

Кинескиот претседател Си Џинпинг се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп во Белата куќа, со порака дека најголемите светски сили мора да најдат начин да соработуваат за нивното соперништво да не се претвори во конфликт. Си предупреди на опасноста од таканаречената Тукидидова стапица, односно историски модел во кој подемот на нова сила предизвикува страв и конфликт со постојната доминантна сила. Како алтернатива, тој понуди долгорочен однос во кој кинеските и американските интереси би биле испреплетени без да се откажат од сопствените цели.

Кинескиот претседател рече дека разликите меѓу двете земји не можат да се отстранат, но дека тие можат да се држат под контрола преку постојан политички дијалог. Особено, тој ја издвои потребата од редовни контакти меѓу американската и кинеската војска и подобри механизми за спречување на инциденти што би можеле да ескалираат. Како гест за подобрување на меѓусебната доверба, тој предложи Кина да биде домаќин на 100.000 млади Американци преку програми за образовна и културна размена, објавува Гардијан.

Трамп го пречека Си со невообичаено раскошна државна церемонија, со која сакаше да ја покаже важноста на посетата и да возврати на церемонијата што кинескиот претседател ја имаше за време на неговиот престој во Кина во мај. Американскиот претседател го нагласи нивниот личен однос и тврдеше дека за време на претходните разговори е постигнат напредок во трговските прашања. По официјалното добредојде, двајцата лидери одржаа билатерална средба, а потоа Трамп беше домаќин на државна вечера на која присуствуваа бројни претставници на политиката и американскиот бизнис.

Сепак, зад церемонијата остануваат сериозни разлики кои не се решени. Вашингтон и Пекинг имаат долгогодишен спор околу трговијата и пристапот до технологија, додека прашањето за Тајван е едно од најчувствителните безбедносни прашања. Во исто време, САД го ограничуваат извозот на напредни чипови, софтвер и опрема за производство на полупроводници во Кина, обидувајќи се да го ограничат нејзиниот технолошки напредок. Затоа, експертите веруваат дека пријателскиот тон на самитот не значи трајно отстранување на главните извори на тензии.

Најконкретниот исход од состанокот се однесува на трговијата. Трговското примирје, кое требаше да истече во ноември, беше продолжено до февруари, намалувајќи ја заканата од нов бран царини. Администрацијата на Трамп сè уште сака дополнителни отстапки од Пекинг, па затоа од следниот период се очекуваат нови преговори за пристап на американски производи на кинескиот пазар и други трговски прашања. Кина, и покрај претходната трговска војна, продолжи да го зголемува извозот, па затоа нејзиниот суфицит со остатокот од светот се движи кон бројката од 1.000 милијарди долари втора година по ред.

Вештачката интелигенција беше спомената како една од областите каде што ќе продолжи соперништвото на двете земји, но и како можна област на ограничена соработка. Двете страни имаат силен интерес да избегнат ситуација каде што технолошкиот инцидент би можел да произведе пошироки безбедносни последици, но во исто време се обидуваат да одржат предност во развојот на вештачката интелигенција. Затоа, тешко е да се очекува дека неколку политички договори ќе ја променат суштината на нивната технолошка конкуренција.

Самитот, според тоа, беше првенствено обид да се држат односите меѓу САД и Кина под контрола, а не да се решат нивните клучни спорови. Си се обиде да покаже дека Пекинг сака стабилни односи и простор за соработка, додека Трамп сака конкретни економски резултати и одржување на преговарачкиот притисок. Привременото затоплување на односите остава простор за нови договори, но прашањата за трговијата, Тајван, технологијата и стратешкото влијание остануваат во срцето на нивното соперништво.