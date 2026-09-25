Просечната плата во Србија 1 035 евра

Во Србија, просечната плата (бруто) пресметана за јули изнесуваше 167.402 динари, додека просечната плата без даноци и придонеси (нето) изнесувала 121.346 динари(1 035 евра), објави денес Републичкиот завод за статистика на Србија.

Растот на бруто платите во периодот јануари-јули 2026 година, во споредба со истиот период минатата година, изнесувал 11,3 проценти номинално, односно 8,4 проценти реално, додека просечната нето плата беше поголема за 11,4 проценти номинално, односно за 8,5 проценти реално.

Во споредба со истиот месец од претходната година, просечната бруто плата за јули 2026 година е номинално поголема за 11,1 процент, а реално за 9,0 проценти, додека просечната нето плата е номинално поголема за 11,3 проценти и за 9,2 проценти во реалност.

Медијалната нето заработка за јули 2026 година изнесувала 95.036 динари(811 евра), што значи дека 50 проценти од вработените оствариле заработка до наведениот износ.