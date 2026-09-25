Зголемена жед, замор и глад: Кога симптомите може да укажуваат на проблем со инсулинот

Инсулинската резистенција се јавува кога клетките реагираат послабо на инсулинот и на почетокот често не дава јасни симптоми. Сепак, одредени промени може да укажуваат на покачено ниво на шеќер во крвта и зголемен ризик од дијабетес тип 2.

Инсулинската резистенција често поминува незабележано бидејќи на почетокот може да не предизвика никакви симптоми. Додека панкреасот успева да произведе доволно инсулин за да го одржи шеќерот во крвта во нормални граници, лицето може да не знае дека постои проблем со години.

Со текот на времето, состојбата може да се влоши и панкреасот повеќе не успева да ја компензира намалената чувствителност на клетките на инсулин. Потоа нивото на шеќер во крвта се зголемува, што може да доведе до предијабетес, а подоцна и до дијабетес тип 2.

Меѓу можните знаци на висок шеќер во крвта и предијабетес се зголемена жед, често мокрење, замор, зголемен глад и заматен вид. Може да се појави и пецкање во стапалата.

Некои луѓе развиваат потемни и задебелени области на кожата. Ваквата промена се нарекува acanthosis nigricans, а појавата на мали израстоци на кожата е исто така поврзана со инсулинска резистенција.

Што го зголемува ризикот?

Точната причина за инсулинска резистенција сè уште не е целосно разјаснета, но е познато дека нејзиниот развој е под влијание на генетските фактори и животните навики.

Високата телесна тежина, особено масното ткиво во абдоминалната област, недоволното вежбање и исхраната со висок процент на јаглехидрати и масти го зголемуваат ризикот. Натрупувањето на масти во црниот дроб и мускулите може да се меша во начинот на кој телото го користи инсулинот.

Луѓето со семејна историја на дијабетес, постарите лица, жените кои имале гестациски дијабетес и луѓето кои пушат се исто така изложени на поголем ризик. Инсулинската резистенција често се поврзува со висок крвен притисок, висок холестерол, срцеви заболувања, синдром на полицистични јајници и нарушувања на спиењето како што е апнеја при спиење.

Како се открива?

Не постои еден специфичен тест што директно ја потврдува инсулинската резистенција. Лекарот обично ги проценува симптомите и факторите на ризик и, доколку е потребно, бара лабораториски тестови.

Меѓу најчестите се мерењето на гликоза на гладно, HbA1c, односно просечното ниво на шеќер во крвта во текот на претходните два до три месеци, како и тестот за оптоварување со гликоза. Може да се измерат и нивоата на инсулин на гладно.

Промените во животниот стил се важни

Целта на третманот е да се подобри одговорот на телото на инсулин и да се одржи шеќерот во крвта во здрав опсег. Исхраната, редовната физичка активност и, кога е потребно, намалувањето на телесната тежина играат голема улога во ова.

Се препорачува исхрана богата со интегрални житарки, протеини, овошје, зеленчук што не содржи многу скроб и влакна, со што е можно помалку високо преработена храна.

Редовното вежбање може да го подобри метаболизмот и чувствителноста на инсулин, додека губењето на тежината кај луѓето со прекумерна тежина може значително да го намали ризикот од развој на дијабетес.

Може ли ризикот да се намали?

Возраста и семејната историја не може да се влијае, но дел од ризикот може да се намали со одржување на здрава телесна тежина, редовна физичка активност и балансирана исхрана. Квалитетниот сон, управувањето со стресот и редовните медицински прегледи се исто така важни, особено за луѓето кои веќе имаат висок шеќер во крвта или неколку фактори на ризик.

Инсулинската резистенција е поврзана со предијабетес, дијабетес тип 2, висок крвен притисок, нарушувања на липидите во крвта, кардиоваскуларни заболувања и дебелина, поради што раното препознавање на ризикот е особено важно.