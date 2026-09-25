Дневен хороскоп 25.09.2026

Овен (21.03 – 20.04)

Доколку сакате да остварите напредок, потребно е да преземете контрола над некои работи. Во љубовта одушевени сте од лицето кое ви испраќа емотивни сигнали. Оние во врска или брак ќе имаат кавги.

Бик (21.04 – 21.05)

Некои проблеми кои сте ги имале конечно се зад вас и имате прилика малку да се одморите од работата. Во љубовта одлично ќе се чувствате покрај партнерот, ќе сакате секој слободен момент да бидете покрај него.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Можно е да не ви е сосема лесно на деловното опкружување да му ги презентирате своите идеи. Саканото лице ќе ве изненади бидејќи ќе се запознаете со еден дел од неговиот карактер за кој досега не сте знаеле дека постои.

Рак (22.06 – 22.07)

Ве очекува поволен ден кога станува збор за работата, Ќе успеете да обавите се што сте зацртале. Во љубовта во вас се будат нови чувства кон лицето кое го познавате веќе подолго време. Ви следат интересни случувања.

Лав (23.07 – 22.08)

Доколку сте планирале патување во странство, можни се некои компликации и мали одложувања. Во љубовта можете да имате интересна комуникација со лице кое штотуку сте го запознале.

Девица (23.08 – 22.09)

Искористете ги своите адути и нема да се покаете. Пред вас е ден во кој можете да постигнете многу нешта. Во љубовта очекувајте интересни моменти со лицето кое ви се допаѓа.

Вага (23.09 – 22.10)

Денот пред вас е поволен. Имате доста среќа и ќе успеете да го обавите она што сте го зацртале. Во љубовта отворено ги покажувате своите емоции кон лицето кое ви се допаѓа, а и тоа ќе ви возврати со убави зборови.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Потрудете се да не влегувате во расправии кои би можеле многу лошо да завршат. Воздржете се од премногу коментари. Доколку сакате да останете во добар однос со саканото лице, покажете малку нежност.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Ќе бидете задоволни со ситуацијата на деловен план. Можете да очекувате сјајна прилика за заработка. Во љубовта подготвени сте за вистинска љубов. Сакате да ја пронајдете личноста на која максимално ќе и се посветите на долги стази.

Јарец (22.12 – 20.01)

Денешниот ден може да биде на некој начин пресвртница за вас. Затоа внимавајте како ќе постапите. Во љубовта вие ќе бидете иницијатор на емотивните промени. Ќе го освоите лицето кое ви се допаѓа.

Водолија (21.01 – 19.02)

Имате прилика малку да се одморите од напорното темпо кое го имавте во претходниот период. На љубовното поле ќе бидете склони на кавги, нема да се однесувате баш најдобро кон саканото лице.

Риби (20.02 – 20.03)

Прилично сте незаинтересирани за промени кога станува збор за деловното поле. Сметате дека ви е добро на моменталното работно место. Во љубовта ќе имате прилика за флерт со лице кое може да биде многу значајно за вашата емотивна иднина.