Токио е најбрзорастечкиот пазар на луксузни недвижности во светот

Цените на луксузните станбени недвижности во светот пораснале со нешто побрзо темпо во второто тримесечје од оваа година, предводени од исклучително силниот раст во Токио, додека Канада, континенталниот дел на Кина и делови од Австралија останале под притисок, објавува консултантската компанија „Knight Frank“.

Индексот „Prime Global Cities“ на консултантската компанија, кој ги следи цените на станбените недвижности од високата класа, изразени во локални валути, на 47 градски пазари во светот, покажува дека цените пораснале за 2,6 отсто во 12-те месеци до јуни 2026-та година. Тоа претставува забрзување во однос на растот од 2 отсто во претходното тримесечје, иако е под растот од 3 отсто регистриран една година претходно.

Вкупно 32 града бележат годишен раст на цените, додека во 15 градови тие се намалиле. На тримесечна основа, раст е забележан на 28 пазари, а пад на 17. Во два града цените останале непроменети.

Токио убедливо доминира на листата, со оглед на тоа што цените на луксузните станови во јапонската престолнина пораснале за 50,7 отсто на годишно ниво и за 12,6 отсто само во второто тримесечје во однос на претходното, по падот од 8,6 отсто во првите три месеци од 2026-та година.

„Knight Frank“ забележува дека овие остри промени покажуваат и колкав е размерот на неодамнешното поместување на цените во Токио, но и дека пазарот и понатаму е нестабилен.

Азија продолжува да ги зазема повеќето од челните позиции на листата. Манила е на второто место, со годишен раст на цените на луксузните станови од 14,6 отсто, следена од Дубаи со 10,9 отсто и Сингапур со 9,5 отсто.

Во Сеул, Мумбај и Бангалор, недвижностите од високата класа поскапеле за 6,4, 6,2 и 4,5 отсто, соодветно.

На тримесечна основа, резултатите се мешани. Во Манила и Сеул цените на луксузните станови паднале за 2,4 и 2,2 отсто, соодветно, додека во Сингапур и Мумбај пораснале за 2 и 1,7 отсто.

Раст бележат и градови надвор од Азија. Најроби го има вториот најголем тримесечен раст на цените во индексот, од 5 отсто, по што следуваат Виена со раст од 4,6 отсто и Стокхолм со 4 отсто.

Во Сан Франциско цените на станбените недвижности пораснале за 5 отсто за 12 месеци и за 2,5 отсто на тримесечна основа. Во Лос Анџелес луксузните станови поскапеле за 3 отсто во трите месеци до крајот на јуни, иако годишниот раст останал скромен – 1,4 отсто.

Во Њујорк цените благо се намалиле, за 0,4 отсто на годишно ниво и за 1 отсто во однос на претходното тримесечје.

Најслабите резултати на годишно ниво се концентрирани на познатите проблематични пазари. Цените на луксузните станови во Пекинг паднале за 8,4 отсто, во Торонто за 7,3 отсто, а во Велингтон за 5,4 отсто.

Цените на недвижностите од високата класа во Лондон се намалиле за 3,6 отсто на годишно ниво и за 0,8 отсто во однос на првото тримесечје.

Сепак, во делови од континентална Кина се забележуваат и плахи знаци на стабилизација. Во Шенжен цените на луксузните недвижности пораснале за 3,6 отсто на тримесечна основа, во Гуангжу растот изнесувал 2,2 отсто, а во Шангај 0,7 отсто, иако сите три града и понатаму бележат пад на годишно ниво.

Во петгодишниот период заклучно со второто тримесечје, Дубаи е на врвот на индексот со вкупен раст на цените на првокласните недвижности од 155,3 отсто. Следуваат Токио со 141,7 отсто и Манила со 88,8 отсто.

Мајами, Мумбај, Милано, Најроби, Сингапур и Мадрид исто така се меѓу пазарите со најдобри долгорочни резултати.

На дното на петгодишната листа се Гуангжу, Окленд и Ванкувер, каде што цените паднале за 11,9, 11,2 и 8,9 отсто, соодветно.

„Најновите резултати укажуваат на умерено подобрување на условите на глобалниот пазар на луксузни станбени недвижности“, коментира Лиам Бејли, глобален директор на одделот за истражување во „Knight Frank“, цитиран во извештајот.

„Годишниот раст се забрза и повеќе градови сега бележат зголемување на цените, додека тримесечните растови се проширија и надвор од пазарите што го предводеа првичното закрепнување. Сепак, резултатите и понатаму значително се разликуваат од пазар до пазар. Локалната понуда, движењата на валутите, создавањето богатство и движењето на каматните стапки и понатаму ќе бидат клучни за резултатите на ниво на одделните градови“, додава тој.

Индексот ги мери номиналните цени во локалните валути, поради што валутните движења и различните циклуси на каматни стапки и понатаму имаат суштинско значење за резултатите на ниво на градови.

По слабовиот почеток на 2026-та година, податоците за второто тримесечје покажуваат дека глобалниот циклус на пазарот на луксузни недвижности и понатаму е умерен, а не во фаза на силен раст – со исклучок на Токио, барем засега.