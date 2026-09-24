Лидерите на AI компаниите: Ве молиме контролирајте ја оваа технологија што ја создадовме

Раководителите на водечките компании за вештачка интелигенција апелираа до Обединетите нации да го спасат светот, или барем неговите луѓе, со тоа што некако ќе ја регулираат брзорастечката технологија што ја дизајнирале.

„Ако е лошо управувана, дури верувам дека вештачката интелигенција би можела да биде ризик за човештвото како целина“, рече вчера Дарио Амодеи, извршен директор на Anthropic.

Неговиот конкурент Сем Алтман, извршен директор на OpenAI, процени: „Можеби ќе ја изгубиме можноста за насочување на иднината поради вештачката интелигенција“.

Двајцата рекоа во обраќањето пред Советот за безбедност на ОН дека сите земји во светот мора да воспостават некаков вид заштитни мерки за да спречат оваа технологија да стане премногу моќна и да биде ограничена.

Тие, исто така, го повикаа светот да се осигура дека моќта на вештачката интелигенција не е концентрирана во една компанија или земја. Тие, исто така, ги истакнаа придобивките од таа технологија за подобрување на човештвото и, како што рече Алтман, за „давање поголема моќ на луѓето врз сопствениот живот“.

Британскиот министер за надворешни работи, Ед Милибанд, изјави дека тие технолошки лидери зборуваат остар јазик бидејќи сакаат да спречат во светот да се случи катастрофа.

„Не можеме да ги игнорираме бидејќи се во право“, рече Милибанд.

Милибанд изјави дека кога Велика Британија ќе претседава со Г20 следната година, ќе ја стави контролата на вештачката интелигенција во центарот на дискусиите и ќе бара единствен сет глобални стандарди за да се обезбеди „безбеден развој на вештачката интелигенција“.

Но, Соединетите Американски Држави проценија дека тоа не треба да се прави.

Загриженоста за контролата на вештачката интелигенција не е причина да се забави нејзиниот понатамошен развој или да се ограничи со нова глобална структура на управување, изјави советникот за наука во Белата куќа, Мајкл Крациос.

„Сакаме вие, нашите сојузници и партнери, да ги споделите придобивките од оваа технологија“, рече тој.

САД и Кина се борат за доминација во областа на вештачката интелигенција, а амбасадорот на Кина во ОН, Фу Конг, нагласи дека сите земји треба да можат да ја изберат технологијата на вештачката интелигенција што ја сметаат за соодветна.

Тој ги повика земјите ширум светот да се стремат кон промовирање на модели со отворен код, како што е кинескиот пристап кон технологијата.

За повеќето светски лидери, клучното прашање околу вештачката интелигенција е кој треба да ги контролира одлуките за живот и смрт, човек или машина, пишува агенцијата АП.

Амодеј, Алтман и извршниот директор на Hugging Face, кои зборуваа преку видео врска, разговараа со најмоќното тело на ОН додека тие и светските лидери се обидуваат да одлучат не само дали да ја контролираат вештачката интелигенција, туку и кој треба да ја контролира, како тоа може да се направи и кога може да биде предоцна.

Ден претходно, генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, предупреди на „роботи убијци“. Експертите и европските лидери рекоа дека ова не е претерување, туку темна реалност или е опасно блиску до тоа да стане темна реалност.

Амодеј ги повика светските лидери да се согласат да не дозволат вештачката интелигенција да гради биолошко оружје, да утврдат како да потврдат кои модели имаат капацитет да го сторат тоа и да воспостават „заеднички стандарди“ за тестирање и за губење на контролата и злоупотреба.

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро, чија земја го свика вчерашниот состанок, ја спореди моменталната состојба на вештачката интелигенција со компјутерот HAL9000 во филмот „2001 вселенска одисеја“ и почетокот на атомската ера.

„Како и со атомот, меѓународната заедница мора да ја регулира вештачката интелигенција за да го искористи најдобро својот потенцијал и да го избегне најлошото“, рече Баро.

Но, Трамп во вторникот ја поздрави вештачката интелигенција како „суперинтелигенција“ и рече дека САД ќе ги отфрлат напорите за контрола на технологијата додека се обидуваат да ја победат Кина во трката за нејзин развој.

Во исто време, регионалните групи во Европа, Азија и на други места се обидуваат да ги координираат политиките за вештачка интелигенција, а поединечните земји ги осмислуваат своите политики.