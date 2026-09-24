FotoFinder со вештачка интелигенција овозможува рано откривање на сомнителни промени на кожата

Меланомот често се развива тивко, без изразени симптоми, поради што редовните дерматолошки прегледи и навременото забележување на промените на кожата имаат клучно значење. Во Центарот за естетска дерматологија при Клиника Жан Митрев, прегледите со системот FotoFinder овозможуваат комплетно мапирање на кожата и прецизно следење на бенките со поддршка од вештачка интелигенција.

„Кожата е нашиот најголем орган и секојдневно е изложена на сончева светлина и на други надворешни влијанија. Бидејќи повеќе од две третини од меланомите се развиваат како нови промени на претходно здрава кожа, а не од веќе постојни бенки, не е доволно да се следат само неколку забележливи бенки. Потребен е систематски преглед на целата површина на кожата, а токму комплетното мапирање ни овозможува навреме да ги забележиме новите и изменетите промени“, објаснуваат од тимот од одделот за дерматологија при Клиника Жан Митрев.

FotoFinder ги обединува автоматското мапирање на целото тело и видео-дермоскопијата. За само неколку минути се создава детална „мапа“ на кожата, со фотографии од различни позиции и со висока резолуција. Системот Bodyscan Master ги препознава лезиите на снимените фотографии и ги распоредува на еден екран, означувајќи ги како нови, променети или непроменети. На тој начин дерматологот полесно ги издвојува сомнителните промени што треба дополнително да се анализираат.

Вештачката интелигенција е дополнителна поддршка во процената. Анализаторот Moleanalyzer Pro користи алгоритам заснован на длабоко учење за претходна процена на меланоцитските и немеланоцитските лезии. Конечната медицинска процена, сепак, ја прави дерматологот, земајќи ги предвид изгледот на промената, дермоскопскиот наод, историјата на пациентот и другите релевантни фактори.

Особена вредност на оваа технологија е можноста за објективна споредба во подолг временски период. Сликите од секој следен преглед се споредуваат со претходните, со што може да се забележат и суптилни промени во големината, бојата, структурата или обликот на бенките. Доколку одредена лезија бара подетален преглед, видео-дермоскопијата овозможува големо оптичко зголемување и јасен приказ на нејзините подлабоки структури. Ваквото насочено следење може да го намали бројот на непотребни ексцизии, а истовремено да помогне сомнителните промени да се откријат во најрана можна фаза.

На редовен дерматолошки преглед особено треба да внимаваат лицата со светла кожа чувствителна на сонце, голем број бенки, големи вродени или атипични невуси, лична или семејна историја на рак на кожата, како и оние кои често се изложуваат на силно сонце или УВ-зраци. Дополнителна причина за консултација со дерматолог се нова бенка, промена на нејзината боја, големина, дебелина или издигнатост, крвавење, црвенило, оток, чешање или чувство на печење.

FotoFinder се користи и за анализа на косата и скалпот, како и за дијагностичка процена на различни типови косопад. Сепак, неговата најважна улога останува долгорочното и целосно следење на кожата, бидејќи навременото откривање значително ги подобрува можностите за успешно лекување на ракот на кожата.

Редовната самоконтрола е корисна, но не може да го замени стручниот дерматолошки преглед. Современата технологија, високорезолуциското снимање и клиничкото искуство на дерматологот заедно овозможуваат промените да се следат прецизно и континуирано – пред да станат видлив или сериозен здравствен проблем.