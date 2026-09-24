Колку изнесува пензијата за 5 години работа во Германија? Оваа информација може да ве изненади

Точниот износ на пензијата првенствено зависи од износот на заработката што осигуреникот ја остварил во текот на својот работен век.

Иако за да се стекне право на редовна старосна пензија во Германија, по правило, потребни се најмалку пет години пензиски стаж, тоа не значи дека сите ќе добиваат ист износ на месечна пензија по тој минимален период, според надлежните институции.

Точниот износ на пензијата првенствено зависи од износот на заработката што осигуреникот ја остварил во текот на својот работен век, како и од вкупниот број на собрани пензиски поени, кои се пресметуваат врз основа на приходите.

Германскиот пензиски систем се базира на таканаречени приходни поени. Работник кој заработува износ еднаков на просечната плата во Германија во текот на една година добива еден пензиски поен, според Германското пензиско осигурување, како што објави T-Online.

За тековната година, просечната годишна бруто плата што одговара на еден пензиски поен е 51.944 евра, додека вредноста на еден поен, по неодамнешното зголемување од 4,24 проценти, е 42,52 евра месечно.

Ова значи дека лице кое заработувало просечна германска плата пет години би собрало пет пензиски поени.

Според пресметката:

5 пензиски поени × 42,52 евра = 212,60 евра бруто месечна пензија.

Важно е да се напомене дека ова е груба пресметка, без дополнителни зголемувања или намалувања.

Работниците кои во текот на својот работен век заработувале помалку од просекот заработуваат пропорционално помалку пензиски поени, а со тоа и пониска пензија. Од друга страна, надпросечните заработки носат поголем број поени и поголем износ на идна пензија.

Германското пензиско осигурување потсетува дека пет години стаж сами по себе не се доволни за пензионирање. Исто така, потребно е да се исполни пропишаната старосна граница, која постепено се движи кон 67 години.