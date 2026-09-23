КРАЛИЦА НА ЕСЕНСКАТА ТРПЕЗА: Зошто тиквата е суперхрана и како го штити нашето здравје!

Со доаѓањето на есента, пазарите и трпезите ја добиваат својата препознатлива портокалова боја, а главната ѕвезда на овој период е несомнено тиквата. Освен што е неопходен дел од топлите супи, пити и десерти, тиквата е вистинско богатство на здравје и хранлива вредност што ни помага да се подготвиме за постудените денови.

Оваа храна нуди бројни здравствени придобивки, а експертите ги истакнуваат нејзините клучни придобивки:

Моќен штит за имунитет: Благодарение на високата содржина на бета-каротен, кој во телото се претвора во витамин А, тиквата директно го зајакнува одбранбениот систем и го штити телото од инфекции што ги носи преодниот период.

Заштитник на видот и кожата: Антиоксидансите и витамините Ц и Е во тиквата ја хранат кожата одвнатре, ја штитат од оштетување и ја зачувуваат визуелната острина.

Поддршка за слабеење: Иако кремаста и вкусна, тиквата е екстремно нискокалорична и богата со растителни влакна. Ова значи дека обезбедува долготрајно чувство на ситост, го подобрува варењето и помага во одржувањето на оптимална телесна тежина.

Здравје на срцето и крвните садови: Калиумот и магнезиумот што се наоѓаат во него помагаат во регулирањето на крвниот притисок и одржувањето на здравјето на кардиоваскуларниот систем.

Богатство на здравјето во семките: Семките од тиква исто така не треба да се фрлаат – тие се полни со цинк, железо и здрави масти кои имаат корисен ефект врз расположението, енергијата и општата состојба на телото.

Без разлика дали ја јадете печена, во форма на поташ или како додаток во јадењата, тиквата е идеален избор за есенско мени кое комбинира врвен вкус и грижа за здравјето.

Рецепт: Кремаста супа од тиква за ладни денови

Ако сакате да ги искористите придобивките од оваа храна на највкусен начин, ви носиме брз рецепт за совршена есенска потажа.

Состојки:

500 грама излупена и исечкана тиква

1 мал компир (за густина)

1 глава кромид и 1 чешне лук

Маслиново масло, сол, бибер и прстофат мускатно оревче

Малку крем или семки од тиква за декорација

Подготовка:

Накратко испржете го исечканиот кромид и лук во загреано маслиново масло. Додадете ја исечканата тиква и компири, потоа динстајте сè заедно неколку минути, мешајќи повремено. Налејте вода за да го покрие зеленчукот и гответе додека не омекне (околу 20 минути). Тргнете од оган, измешајте со миксер за да добиете мазна крем супа, потоа зачинете со сол, бибер и мускатно оревче по вкус. Сервирајте топло со неколку печени семки и лажица павлака.

На здравје!