„Mercedes-Benz“ се потпира на „Wayve“ за да ги стигне кинеските конкуренти во автоматизираното возење

„Mercedes-Benz“ склучи партнерство со лондонскиот стартап „Wayve“ за да го надомести заостанувањето зад „Tesla“ и кинеските производители во технологиите за автоматизирано возење, пишува „Financial Times“.

Германската компанија планира да го имплементира системот на „Wayve“ во најмалку еден модел во следните две години. Системот ќе овозможува асистирано движење меѓу две точки во градска средина, но ќе бара надзор од возачот.

Ова е трето партнерство на „Wayve“ со голем автомобилски производител, по договорите со „Nissan“ и „Stellantis“. Сите три компании го поддржаа стартапот при прибирањето 1,2 милијарди долари во февруари. Меѓу инвеститорите се и „Nvidia“, „Qualcomm“ и „Microsoft“.

Сегашната технологија на „Wayve“ е систем за асистенција при возење од ниво 2. Таа презема дел од управувањето, но лицето зад воланот мора постојано да го следи патот и да биде подготвено да интервенира. Во таа смисла, технологијата е поблиска до „Tesla Autopilot“, отколку до автомобил кој целосно се движи сам без возач.

Како и „Tesla“, „Wayve“ главно се потпира на камери и компјутерска моќ. Според „Financial Times“, овој пристап помага да се ограничат трошоците за хардвер. За „Mercedes-Benz“, сепак, цената е само дел од прашањето. Додека „Tesla“ и кинеските конкуренти, како „Xpeng“, инвестираат во сопствен софтвер, традиционалните производители треба да одлучат колкав дел од оваа клучна технологија ќе развиваат самостојно, а колкав ќе им го доверат на партнери.

„Wayve“ тврди дека неговиот систем може да се интегрира во различни автомобили, при што производителите ја задржуваат слободата во однос на архитектурата, дизајнот и корисничкото искуство. Тоа е важен аргумент во време кога софтверот станува сè поважна причина поради која клиентот избира еден автомобил наместо друг.

„Mercedes-Benz“ следи повеќе од еден технолошки пат. Независно од договорот со „Wayve“, компанијата планира до крајот на 2026-тa година во САД да го понуди новиот „CLA“ со сопствен оперативен систем и функции за напредна асистенција при возење, кои ќе го користат софтверот на „Nvidia“, пишува „Financial Times“. „Ниво 2++“ подразбира пошироки можности за асистирано управување, но возачот и понатаму е одговорен за следење на патот.

Кој ги контролира одлуките на автомобилот?

И „Nissan“ соработува со „Wayve“ и има намера да го комбинира неговиот софтвер со сопствениот систем „ProPilot“. Јапонската компанија планира и автомобили со технологијата на „Wayve“ за идни роботаксија, достапни преку „Uber“. Истовремено, нејзините инженери развиваат сопствен систем од ниво 4, при кој автомобилот може да се движи без човек зад воланот, но само под одредени услови и во ограничени подрачја.

Оваа паралелна работа ја покажува напнатоста што ја носат партнерствата со „AI“ компании. Според лица запознаени со ситуацијата во „Nissan“, цитирани од „Financial Times“, дел од инженерите со ентузијазам ја прифаќаат технологијата на „Wayve“, додека други се загрижени дека начинот на кој „AI“ носи одлуки тешко може да се објасни. Во случај на инцидент, тоа може да го отежне утврдувањето на причината и одговорноста.

Коосновачот и главен извршен директор на „Wayve“, Алекс Кендал, ги отфрла овие стравувања. Според него, компанијата располага со алатки за мерење на резултатите и проверка на можностите на системот, а технологијата е усогласена со важечките регулативи. Тој смета дека нејзиното користење од повеќе производители ќе овозможи побрз развој, отколку секој од нив самостојно да гради сопствен „AI“ систем.

Според Кендал, ставот на автомобилските компании веќе се променил. Пред една година некои од нив биле скептични, а денес постои значително поголема увереност дека технологијата функционира. Договорот со „Mercedes-Benz“ е знак за оваа промена, но истовремено отвора и едно важно прашање за индустријата: кој ќе ја има контролата врз софтверот кога тој ќе почне да го определува однесувањето на автомобилот на патот?