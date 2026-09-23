Американската влада и милијардерите од Заливот ја поддржуваат понудата на Тод Боели за имотот на Лукоил

Финансиерот и милијардер Тод Боели ја обезбеди поддршката од американската влада и влијателни личности од Заливот, поврзани со семејството Трамп, за да поднесе понуда за меѓународните средства на Лукоил. Овие средства беа ставени на продажба откако американските санкции беа воведени врз руската нафтена компанија минатата година.

Боели, кој го продаде својот удел во фудбалскиот клуб Челзи минатата недела, работи на потенцијален договор со месеци, според две лица запознаени со процесот. Неговата цел е да ја надмине американската инвестициска компанија Карлајл, која се согласи да го купи имотот во јануари, пишува Фајненшл тајмс.

Во конзорциумот на Боели учествуваат и Американската корпорација за меѓународен развој на финансии (DFC) и шеикот Тахнун бин Зајед ал-Нахјан, брат на претседателот на Обединетите Арапски Емирати. Вклучено е и катарското семејство на милијардери Ал-Кајат, кое тесно соработуваше со Белата куќа и членовите на семејството Трамп на проекти во секторите за недвижности и енергетика.

Се очекува DFC, агенција на американската федерална влада која инвестира во проекти во странство, да преземе сопственички удел од околу 15 проценти во новата компанија, според две лица запознаени со процесот. Агенцијата ја води Бен Блек, син на Леон Блек, коосновач на инвестициската компанија Аполо.

Групата на Боели сè уште не го склучила договорот со Лукоил. Информирани извори наведуваат дека нивниот предлог е во напредна фаза, но не е сосема јасно колку се напредни разговорите меѓу вклучените страни.

Потенцијалниот договор е во фаза на разгледување десет месеци откако руската компанија се согласи да го продаде својот обемен меѓународен бизнис на Карлајл поради санкциите на САД. Таа трансакција е заглавена во Вашингтон и чека конечно одобрување од САД.

Странските средства на Лукоил, проценети на 20 милијарди долари во времето на отпишувањето во март, вклучуваат нафтени и гасни полиња од Централна Азија до Мексико, илјадници бензински пумпи и големо портфолио на рафинерии во Европа.

Продажбата на овие средства претставува ретка можност за стекнување на повеќе од три милијарди барели докажани и веројатни резерви, како и некои од најголемите рафинерии во Бугарија и Романија.

Предлогот на Боели би ја ставил владата на САД во необична ситуација: таа би учествувала во војна на лицитирање за имотот, додека друг дел од администрацијата би одлучувал за неговата судбина. Според лице запознаено со процесот, другите понудувачи кои претходно изразија интерес за дел од имотот или за неговата целосна куповина сега се откажале.

Предлогот го поставува прашањето дали Карлајл би бил во неповолна положба ако се натпреварува со конзорциум кој ја вклучува владата на САД и инвеститори поврзани со администрацијата, во процес на донесување одлуки во кој Белата куќа игра клучна улога.

Едно лице запознаено со процесот рече: „Да, постојат такви загрижености“.

Се очекува Меѓународната холдинг компанија на шеикот Тахнун да го предводи конзорциумот заедно со „Алијант инвестмент партнерс“ со седиште во ОАЕ, според лице запознаено со преговорите.

Семејството Ал-Кајат би имало помал удел, додека Боели и DFC би го контролирале мнозинството во одборот, рече лицето.

Браќата Ал-Кајат се појавија како сè поважни партнери во проекти во кои се вклучени лица блиски до администрацијата на Трамп.

Семејството има удел во проект за развој на недвижности во Албанија во кој се вклучени Иванка Трамп и Џаред Кушнер. Тие исто така работат на можна реставрација на цевководната мрежа во Сирија како дел од проект во кој е вклучен Том Барак, специјалниот претставник на САД за Сирија и долгогодишен соработник на Трамп.

UCC, компанија контролирана од семејството Ал-Кајат, неодамна доби и концесија за нафтено поле во Либија, која не беше доделена преку јавен тендер, како и малцински удел во венецуелско гасно поле управувано од BP.