Бундесбанк: Германската економија ќе забрза кон крајот на годината

Се очекува германската економија да загуби од динамиката во третото тримесечје од годината поради привремени фактори, пред повторно да го забрза растот кон крајот на годината. Ова го соопшти германската централна банка, Бундесбанк, пренесува „Bloomberg“.

Откако бруто-домашниот производ (БДП) порасна во секое од првите две тримесечја, меѓу јули и септември економијата најверојатно забележала само минимален раст, наведува Бундесбанк во својот месечен извештај објавен во понеделникот.

Причината, сепак, се привремени фактори, меѓу кои и ниското ниво на водата во реката Рајна.

Штом овие фактори ќе исчезнат, би требало да следуваат компензациски ефекти, сметаат експертите на централната банка. Тие очекуваат германската економија повторно да оствари „посилен“ раст во периодот од октомври до декември и да „продолжи по својот сегашен пат кон закрепнување“.

Најголемата европска економија се покажа поотпорна на војната на Блискиот Исток и наглото зголемување на трошоците за енергија отколку што се очекуваше. На тоа, меѓу другото, влијаат и огромните владини инвестиции во инфраструктурата и одбраната.

Сепак, остануваат сериозни предизвици, меѓу кои високите цени на нафтата и гасот, како и агресивната и протекционистичка трговска политика на САД.

Дополнителна неизвесност создадоа и неодамнешните успеси на крајнодесничарските партии на регионалните избори. Тие отворија прашања дали владата на канцеларот Фридрих Мерц би можела да ги ублажи реформите насочени кон поттикнување на економскиот раст.

Во интервју за „Bloomberg“, Марсел Фрацшер, претседател на берлинскиот Германски институт за економски истражувања (DIW), предупреди дека сериозните несогласувања меѓу партиите во владејачката коалиција можат да доведат до „парализа“.

„Досегашниот пристап беше: да не го нишаме бродот, да се обидеме да ја зачуваме индустријата и да им дадеме толку субвенции колку што е потребно за да опстанат“, изјави тој.

Според него, таквата стратегија повеќе не функционира.

Шефот на институтот посочи дека клучното прашање е дали владата ќе успее да го промени курсот и да спроведе големи промени во даночната политика.

„Потребни ни се длабоки структурни реформи, поголема конкуренција и прифаќање на фактот дека индустријата ќе мора да се намали“, рече Фрацшер.

Инфлацијата и понатаму е проблем

Кога станува збор за инфлацијата, Бундесбанк очекува таа уште извесно време да остане на повисоко ниво.

Растот на потрошувачките цени во август достигна 2,9 отсто, што е над среднорочната цел на Европската централна банка (ЕЦБ) од 2 отсто.

„Трајно високите цени не само на суровата нафта, туку и на природниот гас и електричната енергија, можат да ги засилат директните и индиректните ефекти и да го забават враќањето на инфлацијата кон 2 отсто“, предупреди Бундесбанк.